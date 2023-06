FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG ERWARTET - Nach der sehr schwachen Vorwoche zeichnet sich im Dax zunächst eine leichte Stabilisierung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15 866 Punkte. Auf die Nachrichten vom Wochenende aus Russland reagieren die Märkte recht gelassen. Die Börsen in Japan und Hongkong tendieren kaum verändert, nur in China gibt es leichte Verluste. Zins- und Konjunktursorgen sowie der Kurseinbruch von Siemens Energy hatten den Dax in der Vorwoche unter seine 21- und 50-Tage-Linien zurückgeworfen und damit das Chartbild eingetrübt. Orientierungsmarken nach unten sind das Zwischentief von Ende Mai bei 15 629 Punkten und die längerfristige 100-Tage-Linie bei aktuell 15 593 Punkten. Nach oben hin ginge es zunächst um einen Rücklauf an die 50-Tage-Linie bei derzeit 15 960 Punkten.

USA: - VERLUSTE - Auch zum Ende einer enttäuschenden Börsenwoche haben sich Anleger am Freitag nicht zu Käufen bewegen lassen. Das Menetekel weiter steigender Leitzinsen lastete wie schon in den vergangenen Tagen auf den Kursen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um weitere 0,65 Prozent auf 33 727,43 Punkte nach. Er setzte damit die Korrektur der vergangenen vier Börsentage fort. Auf Wochensicht summierte sich das Minus auf 1,7 Prozent, das war die schwächste Woche des Dow seit Anfang März. Im Dow zählten Technologiewerte wie Salesforce , Cisco Systems, IBM und Microsoft zu den größten Verlierern. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 1,00 Prozent auf 14891,48 Punkte. Der marktbreite S&P 500 beschloss die Woche mit einem Minus von 0,77 Prozent auf 4348,33 Zähler.

ASIEN: - VERLUSTE - An den asiatischen Aktienmärkten ist es zum Wochenstart größtenteils nach unten gegangen. Unter den großen Börsenplätzen gab es nur in Südkorea Gewinne. In Japan weitete der Leitindex Nikkei 225 seine Verluste der Vorwoche mit einem Abschlag von zuletzt 0,10 Prozent aus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai verlor im späten Handel rund ein Prozent, nachdem dort am Donnerstag und Freitag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor der Hang-Seng-Index zuletzt rund 0,4 Prozent.



DAX 15829,94 -0,99%

XDAX 15840,88 -0,94%

EuroSTOXX 50 4271,61 -0,76%

Stoxx50 3945,54 -0,18%



DJIA 33727,43 -0,65%

S&P 500 4348,33 -0,77%

NASDAQ 100 14891,48 -1,00%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 134,17 +0,06%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0907 0,12%

USD/Yen 143,37 -0,27%

Euro/Yen 156,31 -0,18%

°



ROHÖL:





Brent 74,03 +0,18 USD WTI 69,27 +0,11 USD °



