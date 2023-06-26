BARCLAYS SENKT OPDENERGY AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 6,10 EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 16 (16,50) CHF - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 2800 (2850) PENCE - 'BUY'CITIGROUP STARTET BACHEM MIT 'SELL' - ZIEL 74 CHF CITIGROUP STARTET POLYPEPTIDE MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 23 CHFCITIGROUP STARTET SIEGFRIED HOLDING MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 800 CHFHSBC SENKT M&G AUF 'HOLD' - ZIEL 210 PENCEJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 240 (250) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT VIAPLAY AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 50 (250) SEKJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 600 (610) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT NN GROUP AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 47 (45) EURJPMORGAN SENKT LLOYDS AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 42 (56) PENCEMORGAN STANLEY HEBT ENDESA AUF 'EQUAL-WEIGHT' ...Den vollständigen Artikel lesen ...