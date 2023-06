DJ MÄRKTE USA/Sichere Häfen dürften Aktien vorgezogen werden

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Start am Montag an den US-Börsen zeichnet sich eine wenig veränderte Tendenz ab. Dem Markt fehlen frische Impulse. Damit dominieren zum einen zunächst weiter Sorgen um die Konjunktur nach am Freitag global schwach ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes. Dazu ist in Deutschland nun der wichtige Ifo-Geschäftsklimaindex enttäuschend ausgefallen.

Zum anderen bremst weiter die Geldpolitik die Kauflaune nach den jüngsten Zinserhöhungen vieler Notenbanken, begleitet von vielfach falkenhaften Kommentaren. Im Blick hat der Markt nun das in dieser Woche stattfindende jährliche Notenbanker-Forum im portugiesischen Sintra, heißt es. Die Hoffnung ist, neue Erkenntnisse über die nächsten geldpolitischen Maßnahmen zu erlangen.

Die vorübergehend krisenhafte Zuspitzung in Russland vom Wochenende zwischen der paramilitärischen Wagner-Gruppe unter Jewgeni Prigoschin und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin spielt dagegen aus Börsianersicht allenfalls eine untergeordnete Rolle. Einige Anleger könnten möglicherweise etwas vorsichtiger agieren bzw. sicheren Häfen wie dem Gold oder Anleihen den Vorzug vor Aktien geben. Habe es gerade noch so ausgesehen, als würde der Goldpreis stetig fallen, weil negativen Faktoren überwögen, hätten die Ungewissheit über den Verlauf des Ukraine-Krieges und die Aussicht auf einen internen Kampf innerhalb Russlands diese Einschätzung stark verändert, sagt Rupert Rowling, Marktanalyst bei Kinesis Money.

Lucid mit Kooperation mit Aston Martin gesucht

Unter den Einzelwerten machen Lucid vorbörslich einen Satz um fast 8 Prozent nach oben. Der Elektroautobauer hat eine Liefervereinbarung mit dem britischen Luxusautohersteller Aston Martin über den Bau von Hochleistungs-Elektrofahrzeugen abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Lucid Aston Martin mit Technologie beliefern und Aston Martin 28,4 Millionen neue Stammaktien an Lucid ausgeben, wodurch Lucid einen Anteil von etwa 3,7 Prozent erwirbt.

IBM tendieren knapp behauptet. Big Blue hat einen Bericht des Wall Street Journal bestätigt, 4,6 Milliarden Dollar in die Hand zu nehmen und dafür den Softwareanbieter Apptio zu kaufen.

Wolfspeed liegen rund 2 Prozent höher in der Vorbörse. Der Chiphersteller erhält Unterstützung für seine Expansion in den USA. Eine Gruppe von Kreditgebern unter der Leitung von Apollo Global Management will dazu laut Bloomberg unter Berufung 2 Milliarden Dollar zuschießen.

Carnival verteuern sich im unmittelbaren Vorfeld der angekündigten Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal des Kreuzfahrtenanbieters um rund 1,5 Prozent. Analysten erwarten einen Quartalsverlust von 34 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 4,8 Milliarden Dollar, was etwa einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr entspräche.

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,72 -3,4 4,75 29,6 5 Jahre 3,94 -4,6 3,99 -5,5 7 Jahre 3,83 -4,5 3,87 -14,3 10 Jahre 3,69 -4,8 3,74 -18,9 30 Jahre 3,78 -3,8 3,81 -19,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Uhr Fr, 17:11 % YTD EUR/USD 1,0917 +0,1% 1,0909 1,0882 +2,0% EUR/JPY 156,35 -0,2% 156,39 156,44 +11,4% EUR/CHF 0,9735 -0,4% 0,9771 0,9769 -1,6% EUR/GBP 0,8587 +0,2% 0,8566 0,8566 -3,0% USD/JPY 143,22 -0,3% 143,37 143,74 +9,2% GBP/USD 1,2715 +0,0% 1,2735 1,2703 +5,1% USD/CNH (Offshore) 7,2361 +0,3% 7,2242 7,2178 +4,5% Bitcoin BTC/USD 30.337,43 -0,4% 30.224,22 30.417,73 +82,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,74 69,16 +0,8% +0,58 -12,1% Brent/ICE 74,38 73,85 +0,7% +0,53 -11,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,40 32,51 +5,8% +1,89 -58,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.932,16 1.920,80 +0,6% +11,36 +5,9% Silber (Spot) 22,84 22,44 +1,8% +0,40 -4,7% Platin (Spot) 936,00 921,23 +1,6% +14,78 -12,4% Kupfer-Future 3,81 3,80 +0,1% +0,00 -0,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

