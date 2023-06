Zofingen (ots) -Die 23. Austragung des Schweizer Bio-Festivals "Bio Marché" war ein grosser Erfolg. Mehr als 35'0000 Besucherinnen und Besucher tauchten ein in ein Festival voller Genuss, Musik und Lebensfreude. Der riesige Bio-Verkaufsmarkt war einmal mehr eine eindrückliche Leistungsschau der Bio-Branche, die vor Kreativität sprüht.Wer am letzten Wochenende den Bio Marché besucht hat, hatte keine Chance, hungrig oder durstig nach Hause zu gehen. Zu verführerisch waren die Düfte, die durch die Zofinger Altstadt zogen. Die Vielfalt der Bio-Produkte war einmal mehr äusserst eindrücklich. Die Ausstellerinnen und Aussteller aus der Schweiz und dem Ausland überboten sich gegenseitig mit aussergewöhnlichen, exklusiven und überraschenden Produkten - viele davon wurden am Bio Marché erstmals gezeigt. Der Bio Marché hat einmal mehr bewiesen: Das Herz der Bio-Branche schlägt - und es sprüht vor Kreativität!Das Bio-Herz schlägt auch für andereAussteller und Organisatoren des Bio Marché haben aber auch ein Herz für andere, wie folgende Beispiele zeigen: Für Helfereinsätze werden vor allem jüngere und sozial schwächere Personen sowie Vereine aus der Region berücksichtigt. Sie alle erhalten dank ihrem Einsatz finanzielle Unterstützung - und das schon seit über 20 Jahren! Die Zofinger Jugendorganisation, die das Kinderkarussell betreut hat, darf sich zum Beispiel über die Auszahlung des gesamten Erlöses aus dessen Betrieb freuen. Hauptsponsor Lidl Schweiz spendet die gesamten Einnahmen aus den Verkäufen im "Lidl Bio Dörfli" an die Zofinger Stiftung Nische, die erwachsenen Menschen mit Betreuungsbedarf ein Zuhause mit Tagesstruktur anbietet.Daneben kommen auch wertvolle Warenspenden zusammen: Aus gesetzlichen Gründen dürfen gewisse Lebensmittel nach Veranstaltungsende nicht zurückgenommen werden. Am Bio Marché soll aber kein Food Waste entstehen! Obwohl zahlreiche Aussteller während dem Wochenende für Warennachschub sorgen mussten oder gar restlos ausverkauft waren, kamen zu Marktschluss 5 Paletten mit hochwertigsten Bio-Lebensmitteln zu Gunsten der "Schweizer Tafeln" und somit zu Gunsten bedürftiger Mitmenschen zusammen.Die nächste Gelegenheit, sich von der Vielfalt und Lebensfreude der Bio-Branche begeistern zu lassen, gibt's nächstes Jahr vom 21. - 23. Juni 2024 - dann findet der Bio Marché zum 24. Mal statt.Pressekontakt:Bio Marché AGBianca BraunTel. +41 62 745 00 03bianca.braun@biomarche.chwww.biomarche.chDruckfähige Bilder: www.biomarche.ch/bilder (© biomarche.ch)instagram.com/biomarche.chfacebook.com/biomarche.chlinkedin.com/company/biomarche-chOriginal-Content von: Bio Marché AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010359/100908784