Leclanché SA / Schlagwort(e): Generalversammlung

Leclanché SA schließt seine Jahreshauptversammlung 2023 ab



26.06.2023 / 20:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Leclanché schließt seine Jahreshauptversammlung 2023 ab Die Aktionäre genehmigen die Umwandlung von Verbindlichkeiten gegenüber den größten Aktionären und anderen Investitionspartnern in Höhe von CHF 66,7 Millionen in Aktien des Unternehmens, um die Bilanz zu stärken

Die Änderung der Satzung wurde genehmigt, um die Aktionärsrechte zu stärken, die Corporate Governance zu modernisieren und an die neuesten Marktstandards anzupassen YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 26. Juni, 2023 - Leclanché SA (SIX: LECN), einer der weltweit führenden Hersteller von Hochleistungs-Industriebatterien, gab die Entscheidungen der Aktionäre des Unternehmens zu den Vorschlägen des Verwaltungsrats auf der ordentlichen Hauptversammlung (HV) 2023 bekannt, die heute im CEI,Rue Galilée 13, 1400 Yverdon-les-Bains, Schweiz, Raum "Galilée stattfand. Die Aktionäre stimmten dem Vorschlag des Verwaltungsrats zu, bestehende Schulden bei SEF-Lux [1] und anderen Investitionspartnern in Höhe von CHF 66.684.928,67 durch eine ordentliche Kapitalerhöhung in Eigenkapital umzuwandeln. Diese Restrukturierungsmaßnahme, die die Bilanz stärkt, dürfte das Interesse an Investitionen in einer Zeit des erwarteten starken Wachstums des Auftragsbestandes von Leclanché im schnell wachsenden Bereich der Elektromobilität fördern. Der Antrag des Verwaltungsrats, das Aktienkapital der Gesellschaft durch zwei ordentliche Kapitalerhöhungen von CHF 44.481.491.00 um CHF 14.129.985.90 auf CHF 58.611.476.90 zu erhöhen, wurde angenommen. Die fünf Mitglieder des Verwaltungsrats, Herr Alexander Rhea, Herr Marc Lepièce, Herr Christophe Manset, Herr Bernard Pons und Herr Ali Sherwani, wurden wiedergewählt. Herr Alexander Rhea wurde als Vorsitzender des Verwaltungsrats wiedergewählt. Die Mitglieder des Ernennungs- und Vergütungsausschusses, Herr Marc Lepièce und Herr Christophe Manset wurden wiedergewählt und Herr Alexander Rhea wurde gewählt. Die Schweizer Unternehmensrechtsreform, die bestimmte Änderungen vorsieht, die ab dem 1. Januar 2023 in Kraft treten, erfordert Anpassungen der Statuten, um die Übereinstimmung mit den aktualisierten Vorschriften zu gewährleisten. Die von den Aktionären genehmigten Änderungen spiegeln nicht nur die Anforderungen des neuen Gesetzes wider, sondern auch das Engagement für die Wahrung der Aktionärsrechte, die Modernisierung der Corporate Governance und die Angleichung an die neuesten Marktstandards. Zu den wichtigsten Bereichen, die in den Änderungen angesprochen werden, gehören die Einführung des Kapitalbandes, das für mehr finanzielle Flexibilität sorgen soll, die Aufnahme von Bestimmungen für die Nutzung elektronischer Mittel für eine bessere Beteiligung der Aktionäre, und allgemeine Überarbeitungen, um die Einhaltung des neuen Gesetzes zu gewährleisten. Darüber hinaus wurden freiwillige Anpassungen zur weiteren Konsolidierung der Governance-Struktur vorgenommen. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass diese Änderungen den Governance-Rahmen stärken und die Verpflichtung zu den höchsten Standards der Unternehmensführung demonstrieren werden. Die Aktionäre haben den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 auf CHF 2.350.000.00 genehmigt. Dieser Betrag entspricht der Hälfte des für das Geschäftsjahr 2023 genehmigten Betrags. Update zum Geschäftsbetrieb Das Führungsteam der Leclanché-Gruppe erläuterte in seinen Reden die Fortschritte des Unternehmens in den folgenden Geschäftsbereichen. e-Mobility Business Mit dem Gewinn von Großprojekten, wie zum Beispiel von Brittany Ferries, Scandlines und CMAL, hat sich der Marktanteil von Leclanché im e-Marine-Geschäft deutlich erhöht, so dass das Unternehmen im Jahr 2023 zu den etabliertesten Akteuren auf dem Marinemarkt gehören wird.

Im Eisenbahnmarkt erhält Leclanché Folgeaufträge von großen OEMs wie Alstom und Canadian Pacific Rail und erweitert seinen wachsenden Kundenstamm im Eisenbahnbereich mit Unternehmen wie KONCAR.

Leclanché entwickelt seine Technologie-Roadmap weiter und konzentriert sich dabei auf Zellen, Module, Packs und Marine-Rack-Produkte, wobei Nachhaltigkeit ein zentraler Wert ist.

Es wird erwartet, dass das Wachstum von Leclanché in den von uns gewählten Marktsegmenten der Elektromobilität anhält und wir werden im Laufe des Jahres weitere Ankündigungen machen. Stationary Business Der Geschäftsbereich Stationäre Anlagen konnte eine große Marktakzeptanz für sein neu eingeführtes Produkt LeBlockTM verzeichnen, eine hochsichere, modulare und skalierbare Batteriespeicherlösung. Zwei Multi-MWh-Projekte mit LeBlock sind bereits gesichert. Die Geschäftseinheit Stationary Business von Leclanché treibt die Entwicklung der Version 2.0 von LeBlock voran, um die Produktsicherheit weiter zu erhöhen und wachstumsstarke Anwendungen, wie z.B. in den Märkten für Microgrids und zur Hybridisierung von Stromaggregaten, anzustreben. Speciality Battery Business Der Geschäftsbereich Spezialbatterien zeichnet sich weiterhin durch sein Wachstum in den Geschäftssegmenten Medizin und Verteidigung aus, indem er in andere europäische Länder expandiert und sich wiederholt Aufträge mit seinen vertrauten Partnern sichert. Alexander Rhea, Präsident des Verwaltungsrats von Leclanché, sagte: "Das Hauptaugenmerk des neuen Verwaltungsrats von Leclanché im Jahr 2023 liegt darin, das neue Management anzuleiten, alle Anstrengungen auf das Kern-Know-how und die Expertise in der Herstellung von industriellen Hochleistungsbatterien zu konzentrieren, um langfristiges Wachstum und Innovation zu sichern und eine solide Grundlage für zahlreiche Zukunftsperspektiven zu schaffen. Wie in verschiedenen Pressemitteilungen im Laufe des Jahres angekündigt, wurden diese Anstrengungen von der Industrie wahrgenommen, so dass Leclanché ein signifikantes Wachstum seiner Pipeline und feste Aufträge verzeichnen konnte. In diesem Zusammenhang hat der Verwaltungsrat großes Vertrauen in die langfristige Fähigkeit des Unternehmens, für seine Aktionäre Werte zu generieren, während das Unternehmen die zukünftige Expansion vorantreibt. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen strategisch beträchtliche Ressourcen für den Ausbau seiner Produktionskapazitäten bereitgestellt und fleißig in Forschung und Entwicklung investiert, weshalb eine solche Fokussierung wichtig ist. Diese Fokussierung zahlt sich bereits aus, da das Unternehmen seinen Auftragsbestand aktiv ausbaut." Für weitere Informationen schreiben Sie an info@leclanche.com oder besuchen Sie www.leclanche.com . Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Kontakte Medien Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch

Medien Nordamerika:

Henry Feintuch / Ashley Blas

T: +1-646-753-5710 / +1-646-753-5713

E-Mail: leclanche@feintuchpr.com

Medien Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de

Investor-Kontakt:

Pierre Blanc / Pasquale Foglia

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com



[1] SEF-Lux bezieht sich auf: Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF - Renewable Energy (RE) (einschliesslich des ehemaligen Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF - E Money Strategies (EMS) und des ehemaligen Strategic Equity Fund SCA SICAV RAIF - Multi Asset Strategy), Golden Partner Private Equity FOF, AM Investment S.C.A. SICAV - FIS - R&D Sub-Fund, AM Investment S.C.A. SICAV - FIS - Liquid Assets Sub-Fund, AM Investment S.C.A. SICAV - FIS - Illiquid Assets Sub-Fund gemeinsam und in ihrer Gesamtheit der Hauptaktionär von LECLANCHE SA, im Folgenden als "SEF-Lux" bezeichnet. Pure Capital S.A. ist wirtschaftlich Berechtigter gemäss der Meldeplattform der Offenlegungsstelle der SIX Exchange Regulation AG - Datum der Veröffentlichung der letzten Meldung: 10. Januar 2023.

