Nach einem ersten starken Impuls aus März dieses Jahres hat sich der Chart beim Euro Bund-Future in den letzten Monaten etwas abgekühlt und suggerierte zunächst einen nach unten gerichteten bullischen Keil. Diese Annahme hat sich durch mehrere Fehlsignale leider so nicht bestätigt, schon aber lässt sich das Kursgeschehen seit April dieses Jahres in einem anderen und ebenfalls bullischen Keil einordnen. Dass seit dem Herbst letzten Jahres deutliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...