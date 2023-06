LANGEN (dpa-AFX) - Die bevorstehenden Altersabgänge zahlreicher Fluglotsen sowie der wachsende Luftverkehr haben die Deutsche Flugsicherung veranlasst, ihre Ausbildung zu intensivieren. Im kommenden Jahr soll an der eigenen Akademie erneut das Maximum von 136 Lotsenschülern eingestellt werden, teilte das bundeseigene Unternehmen am Mittwoch in Langen bei Frankfurt mit. Zusätzlich wird bei der DFS die Zahl der Plätze in dualen Studiengängen von 30 auf 50 erhöht. Und es werden auch neun junge Leute gesucht, die eine IHK-Berufsausbildung zu Bürokaufleuten oder Fachinformatikern beginnen wollen.

Die Flugsicherung beschäftigt nach eigenen Angaben rund 5600 Menschen. Davon sind rund 2200 Fluglotsen, die den Luftverkehr in Deutschland steuern und überwachen. DFS-Chef Arndt Schoenemann begründete die Ausbildungsinvestitionen mit dem steigenden Bedarf. "Einige der von uns benötigten Arbeitnehmerprofile sind am Arbeitsmarkt kaum zu finden und müssen durch uns selbst ausgebildet werden."/ceb/DP/stw