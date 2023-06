Die meistgehandelten Produkte: Leitindizes in Stabiliserungsphase

Dominik Auricht

Die Leitindizes haben im Laufe der Woche weitere Verluste vermieden. Der DAX® notiert vormittags mit einem Plus und nähert sich wieder der 16.000 Punkt Marke. Die US-amerikanischen Indizes DowJones®, Nasdaq® und S&P verhalten sich vor Börseneröffnung noch defensiver. Der Techindex Nasdaq® schwächelt leicht und befindet sich in einer Konsolidierungsphase.

Die Anleger positioneren sich mit unteschiedlichen Derivaten mit verschiedenen Hebeln für den weiteren Kursverlauf des Dax®. Nach Kursverlusten der Titel HelloFresh Se, Rheinmetall AG und Zalando SE wittern Anleger eine Chance und positionieren sich mit moderatem Hebel long.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR8KZT 5,78 15956,00 Punkte 16508,425917 Punkte 27,58 Open End DAX ® Call HC75MV 2,88 15956,00 Punkte 15704,17352 Punkte 55,87 Open End DAX ® Call HC196X 27,02 15956,00 Punkte 13251,892883 Punkte 5,90 Open End DAX ® Put HR98KW 6,16 15956,00 Punkte 16549,061284 Punkte 25,97 Open End DAX ® Put HC5QNX 8,71 15956,00 Punkte 16802,205524 Punkte 18,30 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.06.2023; 11:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC7H23 1,52 15952,00 Punkte 16000,00 Punkte 105,49 11.07.2023 DAX ® Call HC7J02 2,87 15952,00 Punkte 15900,00 Punkte 55,67 25.07.2023 DAX ® Put HC0XSD 3,25 15952,00 Punkte 15000,00 Punkte 49,26 12.12.2023 HelloFresh SE Call HC2DM2 0,25 22,225 EUR 22,5 EUR 9,17 13.09.2023 DAX ® Put HC37PV 15,21 15952,00 Punkte 15400,00 Punkte 10,51 12.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.06.2023; 11:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC4YCJ 8,02 15989,00 Punkte 15532,111437 Punkte 25 Open End DAX ® Short HC3TKP 4,5599 15989,00 Punkte 16638,631163 Punkte -10 Open End Rheinmetall AG Long HB8TRN 2,99 248,00 EUR 303,501755 EUR 3 Open End Zalando SE Long HC2WY0 2,42 26,095 EUR 20,855261 EUR 3 Open End DAX ® Short HC5TML 4,49 15989,00 Punkte 16374,422272 Punkte -15 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.06.2023; 12:40 Uhr

Funktionsweisen der HVB Produkte

