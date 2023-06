Der DAX rutschte am Vortag erneut bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart ab und erreichte im Tagestief 15.758 Punkte. Dann zog der DAX wieder hoch und ging mit einer bullischen Tageskerze bei 15.846 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch kann der DAX weiter ansteigen. Am Vortag hieß es: "Weiterhin im Fokus steht zunächst der 50er-EMA und der Widerstand im Bereich von jeweils 15.900 Punkten. Solange der DAX unter ...

