Der Europäische Mittelstandsanleihen Fonds hat die 7,50%-Anleihe der Porr AG im Rahmen der Portfolio-Optimierung veräußert, wie die Fondsmanagerin KFM Deutsche Mittelstand AG informiert.Porr ( Akt. Indikation: 13,02 /13,16, 0,38%) Die CA Immo hat mit der State Street Bank International GmbH einen 12-Jahres-Mietvertrag über rd. 5.000 m² Mietfläche im Frankfurter Büro- und Hotelhochhaus ONE abgeschlossen. Der rund 190 Meter hohe ONE wurde im September 2022 eröffnet und ist mit Abschluss dieses Mietvertrags zu 87 Prozent vermietet. State Street wird voraussichtlich im August 2024 ihre bisher auf zwei Standorte verteilten Mitarbeitende im ONE bündeln.CA Immo ( Akt. Indikation: 25,35 /25,40, 0,30%) Bullish auf ATX: In ihrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...