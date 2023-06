In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche überraschend stark gefallen. Die Bestände an Rohöl sanken zur Vorwoche um 9,6 Millionen auf 453,7 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Am Aktienmarkt sorgt dies für eine leichte Erholung bei der schwächelnden Shell-Aktie.Im Vorfeld der Datenveröffentlichung hatten Analysten hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...