Jerome Powell hat die Anleger mal wieder verärgert. In der Sitzung vom 14. Juni schmeichelte der Präsident der US-Notenbank Federal Reserve dem Aktienmarkt noch mit einer Zinspause. Zuletzt betonte er dann wieder, restriktiv gegen die zu hohe Inflation in den USA vorgehen zu wollen. Die Fed steht schon seit Monaten vor einer großen Herausforderung. Auf der einen Seite soll die US-Teuerungsrate auf den Zielwert von zwei Prozent gesenkt werden. Auf der anderen Seite darf nicht die Wirtschaft abgewürgt und eine Rezession provoziert werden. Ob die Währungshüter der Aufgabe gerecht werden und welche Konsequenzen die aktuelle Zinspolitik auf den Aktienmarkt hat, erfahren Sie in der Zwermann-Analyse. Was die Charttechnik jetzt über den Dow Jones, S&P 500, DAX, Bitcoin als auch die Aktien von Siemens Energy und Boston Properties verrät, erfahren Sie von Christoph Zwermann.