Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank ließ den Zielkorridor Ende Juli bei 3,50% bis 3,75%, so die Experten der Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH in ihrem aktuellen "Invest-Report".Bemerkenswert sei der Abstimmungsmodus gewesen. Drei Mitglieder hätten bereits für eine Anhebung um 25 Basispunkte votiert. Die Mehrheit habe deutlich auf die solide Konjunktur verwiesen, aber zugleich deutlich gemacht, dass die Inflation mit Blick auf das 2%-Ziel noch hoch bleibe. Der US-Verbraucherpreisindex habe im Juli 3,4% über dem Vorjahr gelegen, die Kernrate ohne Nahrungsmittel und Energie bei 2,5%. Die von der Fed besonders beachtete PCE-Inflation habe 3,7% erreicht, die PCE-Kernrate 3,3%. Energie habe sich im US-Verbraucherpreisindex um 14,7% verteuert. Damit fehle der Notenbank weiterhin die Grundlage für eine rasche Lockerung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de