NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Großaktionär des Schmierstoffherstellers Fuchs Petrolub will sich Kreisen zufolge von einem Teil seiner Stammaktien trennen. Die kanadische Investmentfirma Mawer Investments Management biete 2,2 Millionen Anteilscheine an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen. Aktuell hält Mawer einer Übersicht der Agentur zufolge 6,95 Millionen Fuchs-Aktien.

Die Papiere sollen in einem beschleunigten Verfahren institutionellen Investoren angeboten werden. Aus dem Xetra-Hauptgeschäft waren die Fuchs-Stamm-Aktien am Mittwoch mit einem Aufschlag von 1,69 Prozent auf 30,05 Euro aus dem Handel gegangen. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten die Titel zuletzt im Vergleich dazu um 2,33 Prozent auf 29,35 Euro ab./he/edh