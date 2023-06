Seit die westlichen Regierungen im Thema Klimaschutz endlich ernst machen, fokussieren sich Medien auf die Bereiche Energie, Mobilität und Gesundheit. Allen Teilnehmern ist klar, dass die Veränderungen des Weltklimas unerwünschte Entwicklungen nach sich ziehen wird. Gletscher schmelzen, die Erdtemperatur steigt und unsere Meere sind jetzt schon für viele Tierarten zu warm. Für die enormen Investitionen in die regenerative Stromerzeugung und in moderne Mobilitätslösungen wird sehr viel Geld bereitgestellt. Das hohe Wachstum erfordert den Zugang zu Metallen. Auch das Recycling spielt eine große Rolle, denn es schont wertvolle Ressourcen und bringt Rohstoffe zurück in den Kreislauf. Einige Unternehmen machen von sich reden, Aktionäre können davon profitieren.

