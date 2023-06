EQS-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

PRESSEMITTEILUNG HAMBORNER REIT AG veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2022 Verifizierung wesentlicher Nachhaltigkeitsthemen im Rahmen einer erneuten Materialitätsprüfung

Weitere Fortschritte im Rahmen der Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms

Planmäßige Erweiterung der Klimabilanzierung für Verwaltung und Bestandsportfolio Duisburg, 28. Juni 2023 - Mit der heutigen Veröffentlichung ihres nunmehr elften Nachhaltigkeitsberichts setzt die HAMBORNER REIT AG ihre transparente Berichterstattung zu nichtfinanziellen Themen fort und unterstreicht erneut den hohen Stellenwert von ökologischen, sozialen und Governance-bezogenen Aspekten im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit. Um den weiterhin wachsenden Transparenzanforderungen sowie den zukünftigen Publikationspflichten Rechnung zu tragen hat die Gesellschaft den Veröffentlichungszeitpunkt innerhalb des Geschäftsjahres vorgezogen und berichtet künftig frühzeitig über alle wesentlichen Nachhaltigkeitsaktivitäten. Sowohl im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsstrategie als auch in Bezug auf die externe Berichterstattung orientiert sich die Gesellschaft weiterhin eng am Prinzip der Wesentlichkeit und hat zuletzt unter Einbeziehung ihrer Stakeholder eine erneute Materialitätsprüfung durchgeführt. Dabei haben rund 250 interne und externe Stakeholder im Rahmen einer erstmals durchgeführten systematischen Befragung sowohl die Nachhaltigkeitsleistung der HAMBORNER als auch die Relevanz verschiedener Nachhaltigkeitsthemen bewertet. Im Ergebnis wurden die Leistung der Gesellschaft positiv bewertet und die derzeitigen Themenschwerpunkte und Aktivitäten im Grundsatz bestätigt. Gleichzeitig konnten wichtige Erkenntnisse für Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsmanagements gewonnen werden. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Relevanz innerhalb der Immobilienbranche wird das Handlungsfeld "Umweltmanagement & Klimaschutz" auch in Zukunft im Fokus der Aktivitäten stehen. Auf Basis einer nochmals erweiterten Klimabilanzierung auf Unternehmens- und Portfolioebene beabsichtigt die Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr eine Dekarbonisierungsstrategie mit konkreten mittel- und langfristigen CO 2 -Reduktionszielen zu formulieren. Neben den ökologischen Auswirkungen der Geschäftsaktivitäten wird die HAMBORNER REIT AG weiterhin besonderes Augenmerk auf soziale Nachhaltigkeitsaspekte legen, insbesondere im Hinblick auf ihre Verantwortung und Attraktivität als Arbeitgeber. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht 2022 liefert detaillierte Informationen zu den Fortschritten im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements und steht unter https://www.hamborner.de/nachhaltigkeitsberichte zum Download zur Verfügung. ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,6 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte. Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer. KONTAKT Christoph Heitmann

