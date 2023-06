ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

Übernahme des führenden Value Add Distributors Commaxx: ALSO baut Kompetenz im Bereich Cloud weiter aus



29.06.2023 / 07:00 CET/CEST



Emmen, Schweiz, 29. Juni 2023 PRESSEMITTEILUNG

Übernahme des führenden Value Add Distributors Commaxx:

ALSO baut Kompetenz im Bereich Cloud weiter aus Mit der Akquisition stärkt ALSO das Angebot im Solutions- und Cloud-Geschäft. Gleichzeitig wird dadurch das Portfolio an Softwareanbietern erweitert und die Kundenbasis, insbesondere im Bereich Systemintegratoren (SI) und Value Added Reseller (VAR), vergrössert. Das 1992 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Oslo, ist aber auch in Dänemark und Schweden vertreten. Geir-Rune Dyrseth, Vorsitzender der Commaxx-Gruppe: "Wir waren ursprünglich ein sehr technisch orientiertes Unternehmen und verfügen daher über umfassende Kenntnisse im Bereich IT-Infrastrukturen und -Prozesse. Im Rahmen der Transformation unserer Branche haben wir gleichzeitig eine überzeugende Lösungs-Kompetenz entwickelt, wenn es um private, öffentliche und hybride Clouds geht. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Erfahrung in Kombination mit dem Ökosystem von ALSO eine Win-Win-Situation für beide Seiten schafft und vor allem: Mehrwert für alle unsere Kunden bietet." Als Experte für Citrix-basierte Anwendungen besteht ein erhebliches Potenzial, dieses Angebot innerhalb des ALSO-Konzerns zu erweitern. Das Geschäftsmodell des Unternehmens gewährleistet, dass ein Grossteil des Umsatzes wiederkehrend ist, durch die Verlängerung von Lizenzen, Hosting und Managed-Service-Provider-/Cloud-Service-Provider-Angeboten. Die Passung mit der Wachstumsstrategie des Technologieanbieters und der Fokus auf periodischen Umsätzen machen Commaxx zu einem idealen Partner für die Expansionspläne des Unternehmens. Die Transaktion ist noch vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen. Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN), erklärt: "Diese Akquisition ist ein weiterer wichtiger Schritt im Ausbau unserer Cloud-Services. Das zusätzliche Portfolio an Softwareanbietern erweitert das Ökosystem von ALSO und die Möglichkeit, konzernübergreifend umfassende, hochmoderne Lösungen anzubieten. Das kompetente, erfahrene Team, das zu uns stösst, bringt wertvolles Fachwissen mit und stärkt unsere europäische Präsenz weiter.

Ansprechpartner ALSO Holding AG:

Beate Flamm

SVP Sustainable Change

E-Mail: beate.flamm@also.com Die ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologieanbieter für die ITK-Branche und derzeit in 30 Ländern Europas und über Partner in insgesamt 144 Ländern weltweit aktiv. Über unseren Webshop und die Cloud bieten wir rund 120.000 möglichen Resellern Zugang zu Produkten und Dienstleistungen von mehr als 700 Herstellern in über 1.450 Produktkategorien. Das Cloud-Angebot reicht von der Bereitstellung von as-a-Service-basierter IT bis hin zu digitalen Plattformen wie IoT, KI, Virtualisierung und Cybersicherheit. Unsere Experten unterstützen Channel-Partner bei der Entwicklung von hybriden IT-Lösungen. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft bietet das Unternehmen alle Leistungen von der Bereitstellung bis zum Refurbishment aus einer Hand. Hauptgesellschafter ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: https://also.com. Die Droege Group (gegründet 1988) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmentunternehmen, das sich vollständig in Familienbesitz befindet. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme zur Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group kombiniert ihre familiengeführte Unternehmensstruktur und ihre Kapitalstärke in einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert eigenes Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-offs sowie strategisch in Buy & Build Transaktionen. Mit dem Leitsatz "Execution - nach den Regeln der Kunst" ist die Gruppe ein Vorreiter in der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die Droege Group verfolgt eine fokussierte Investitionsstrategie, die sich an langfristig orientierten Megatrends orientiert. Begeisterung für Qualität, Innovation und Schnelligkeit bestimmt das Handeln des Unternehmens. Die Droege Group hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich auf nationalen und internationalen Märkten positioniert und ist in 30 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter: https://droege-group.com.



Ende der Medienmitteilungen