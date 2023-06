BERLIN (dpa-AFX) - Mit Blick auf die Krankenhausreform hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die geplanten Qualitätskriterien verteidigt. "Es macht keinen Sinn, Kliniken zu unterstützen, die sich wirtschaftlich nicht tragen, wo die Qualität in diesen Bereichen nicht so gut ist und die man für die Sicherstellung auch nicht braucht", sagte Lauterbach am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Dieses Geld brauche ich auf dem Land, die Kliniken zu sichern und unsere Unikliniken besser zu bezahlen."

Bund und Länder kommen an diesem Donnerstag zu möglicherweise abschließenden Beratungen zusammen, bei denen über Eckpunkte der geplanten Reform gesprochen werden soll. "Wir wissen, dass einige Kliniken sehr gute Qualität haben, andere haben nicht so gute Qualität", sagte der SPD-Politiker. Er halte es etwa für "ethisch sehr problematisch", wenn bei einem Patienten mit einer schweren Krankheit nicht die qualitativ richtige Behandlung erfolge.

Im Kern soll bei der Reform das Vergütungssystem mit Pauschalen für Behandlungsfälle geändert werden, um die Krankenhäuser von wirtschaftlichem Druck zu lösen. Mit den Ländern diskutiert wird vor allem über geplante Einstufungen des Kliniknetzes mit einer entsprechenden Finanzierung - von der wohnortnahen Grundversorgung über eine zweite Stufe mit weiteren Angeboten bis zu Maximalversorgern wie Universitätskliniken. Die Länder befürchten, dass schlechter eingestufte Kliniken wirtschaftlich Schaden nehmen könnten. Geplant sind auch einheitliche Qualitätskriterien, damit Kliniken bestimmte Leistungen erbringen können./lnt/DP/jha