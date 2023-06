© Foto: picture alliance/dpa/Jens Büttner



Worauf können wir Anleger uns jetzt einstellen? Ist die erhoffte Sommer-Rallye schon abgesagt? "Letzte Etappe vor der Rezession"? Oder "sehr gutes Gefühl" wegen weicher Landung der Konjunktur? Antwort!

Können Anleger davon ausgehen, dass die erhoffte Sommerrallye jetzt abgesagt ist? Nikolaj Schmidt, Chefökonom bei T. Rowe Price, spricht von der "letzten Etappe vor der Rezession in den USA". Auf der anderen Seite meinte Jan Hatzius, Chefökonom von Goldman Sachs, noch vor zwei Wochen, dass er ein "sehr gutes Gefühl" habe, was eine weiche Landung der Konjunktur in den USA angehe. Was denn jetzt?

Wir haben Top-Kapitalmarktexperten dazu befragt. Unsere Leitfragen: Was ist Ihre Meinung als Kapitalmarktexperte? Inwieweit stehen wir vor deutlicheren Korrekturen? Oder wird es kursseitig größtenteils eine überschaubare Sommerflaute geben, bevor sich die Wirtschaft als robust erweisen könnte, so dass spätestens im Herbst die Kurse wieder höher tendieren könnten? Marcel Torney, Chef des Börsendienstes smallCAP Champions, antwortete zuerst:

"Die aktuelle Situation erinnert doch ein wenig an die vom Jahreswechsel, als Schlagworte wie Rezession, Inflation und Börsencrash durch die Finanzmedien waberten und vermeintliche Börsenexperten eine 'Rette sich, wer kann'-Stimmung erzeugten.

Die Frage ist derzeit weniger, ob die kolportierten Szenarien eintreten werden, als vielmehr, in welchem Umfang wurden diese bereits von den Märkten antizipiert bzw. eingepreist… Bislang ist es ein Stochern im Trüben. Der Juli könnte aber durchaus für eine gewisse Klarheit sorgen. Im Monatsverlauf gibt es die ersten Daten zur Entwicklung des BIP in den USA im 2. Quartal 2023, die Fed fällt ihre letzte Leitzinsentscheidung vor der Sommerpause und nicht zuletzt läuft die Quartalsberichtssaison an.



Ob Seitwärtsbewegung, Rallye oder Crash

Grundsätzlich gilt aber: Lassen Sie sich nicht verrückt machen. Jede Phase - egal ob Seitwärtsbewegung, Rallye oder Crash - ist mit der richtigen Strategie und deren konsequenter Umsetzung zu handhaben. Man sollte die Angst ablegen, denn selbst in einem Crash gibt es Chancen. Sicherlich erfordert die (richtige) Auswahl der Aktien in schwierigen Marktphasen mehr Aufwand, aber dennoch ist es nicht unmöglich, aussichtsreiche Werte zu finden. Insofern bleiben Sie gelassen; egal, was da im Sommer an den Aktienmärkten passieren wird… Und wem das Ganze zu heikel werden sollte, stellt sich einfach an die Seitenlinie und wartet ab. Auch das ist mitunter eine probate Herangehensweise", meint Marcel Torney, Mastermind von smallCAP Champions.

