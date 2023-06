Das Großhandelsunternehmen Metro wird in Deutschland noch in diesem Jahr fünf E-Lkw des schwedischen Herstellers Volta Trucks einflotten. Der erste Volta Zero mit 16 Tonnen wird ab August am Metro-Depot im nordrhein-westfälischen Neuss eingesetzt. Im vierten Quartal sollen auch Belieferungs-Standorte der Metro in Essen, München und Berlin den Volta Zero in den Dienst nehmen. Das Quintett wird sich ...

