Mainz (ots) -Henner Hebestreit leitet ab Juli 2023 das ZDF-Studio Kiel, das für die Berichterstattung aus Schleswig-Holstein und Nordeuropa zuständig ist. Er folgt auf Hermann Bernd, der in den Ruhestand wechselt. Ab August 2023 übernimmt Verena Garrett die Leitung des ZDF-Studios in Johannesburg, um für das ZDF aus dem südlichen Afrika zu berichten. Dort hatte zuvor Sandra Theiß das Studio geleitet, die ins ZDF-Sendezentrum nach Mainz zurückgekehrt ist.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Mit Verena Garrett übernimmt eine Kollegin die Studioleitung in Südafrika, die dort schon mehrfach für das ZDF im Einsatz war und das Berichtsgebiet bestens kennt. Henner Hebestreit wird unsere Berichterstattung aus dem hohen Norden weiter auf Qualitätskurs halten. Seine große journalistische Erfahrung brachte er zuletzt auch als Reporter in der Ukraine ins ZDF-Programm ein."Henner Hebestreit (56) ist seit 2012 als Reporter im ZDF-Landesstudio Schleswig-Holstein und Korrespondent für Skandinavien tätig. Zuvor war der gebürtige Hamburger Redakteur und Reporter beim "heute journal" (1995 bis 1999), Redakteur und Moderator der "heute"-Nachrichten (ab 1999) und Reporter und Moderator des aktuellen Tagesmagazins "drehscheibe Deutschland" (2004 bis 2012). In Kiel war er bereits Abwesenheitsvertreter von Hermann Bernd, der das Studio 13 Jahre lang geleitet hat und insgesamt 32 Jahre für das ZDF tätig war, unter anderem in Mainz, Düsseldorf und Erfurt.Verena Garrett (45) ist seit 2011 Reporterin und Redakteurin im ZDF-Landesstudio Saarland. In Köln geboren, absolvierte sie nach ihrem Studium der Politologie, Anglistik und Afrikanistik ab 2005 die Fernsehjournalisten-Ausbildung an der RTL-Journalistenschule. Ab 2007 war sie für das ZDF bereits als Producerin für vier Jahre im ZDF-Studio in Johannesburg im Einsatz. Sandra Theiß, ihre Vorgängerin als Studioleiterin dort, hat von Dezember 2017 bis Februar 2023 das ZDF-Studio in Johannesburg geleitet und ist jetzt als Redakteurin und Reporterin in der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles aktiv.KontaktBei Fragen zu den ZDF-Inland- und Auslandsstudios erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu den Auslandkorrespondentinnen und Korrespondenten des ZDF erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe zu den ZDF-Inlandsstudios (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/das-zdf-in-den-bundeslandern) und den ZDF-Auslandsstudios (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/zdf-auslandsstudios).Biografie von Henner Hebestreit (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/hebestreit-henner) im ZDF-PresseportalBiografie von Verena Garrett (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/garrett-verena) im ZDF-PresseportalDas "auslandsjournal" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5546517