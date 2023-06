München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Reiselust in diesem Jahr ist riesig und die deutschen Urlauber stehen auch schon in den Stadtlöchern. Kein Wunder, denn nach drei langen Pandemie-Jahren kann endlich wieder völlig frei gereist werden. Doch wohin zieht es die Deutschen eigentlich? Und wie hat sich das Reiseverhalten aufgrund der vielen Krisen in den letzten Jahren verändert? Das verrät eine aktuelle repräsentative Studie vom Erlebnisexperten Jochen Schweizer. Mein Kollege Oliver Heinze kennt die Ergebnisse.Sprecher: Der Trend geht ganz klar in Richtung nachhaltiges Reisen, erklärt Floria Sailer vom Erlebnisexperten Jochen SchweizerO-Ton 1 (Floria Sailer, 22 Sek.): "Immer mehr Menschen achten sehr bewusst auf ihre Umwelt und möchten ihren ökologischen Fußabdruck minimieren. So wurde deshalb auch das Reiseverhalten angepasst. 41 Prozent der Deutschen reisen allgemein weniger, und ein erheblicher Anteil verzichtet aufs Fliegen oder setzt auf öffentliche Verkehrsmittel vor Ort. Auch bei der Wahl der Unterkunft spielt Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle."Sprecher: Deshalb gab es auch bei den Reisezielen keine großen Überraschungen.O-Ton 2 (Floria Sailer, 16 Sek.): "Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, ihre Ferienzeit in ihrer Heimatregion zu verbringen, anstatt in die Ferne zu verreisen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Deutschland die unangefochtene Nummer 1 der Reiseziele ist, gefolgt von Spanien und Italien."Sprecher: Der große Vorteil des Heimaturlaubs ist, dass keine teuren Reisekosten anfallen.O-Ton 3 (Floria Sailer, 19 Sek.): "Außerdem überzeugen lokale Freizeitaktivitäten wie Wassersport, Aktivurlaub im Allgemeinen oder auch Städtetrips bei der Reiseplanung. Und eins steht fest: Deutschland hat einfach jede Menge zu bieten - von tollen Sandstränden, über wunderschöne Städte und Dörfer, bis zu malerischen Gebirgen - da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei."Sprecher: Was bei der Studie noch besonders auffällt: Der Trend geht eher zu außergewöhnlichen und authentischen Erlebnissen im Urlaub.O-Ton 4 (Floria Sailer, 18 Sek.): "Urlauber möchten in die Kultur eintauchen und beispielsweise Kochkurse besuchen; oder eben neue Erlebnisse und Aktivitäten wie Quadfahren ausprobieren, mit Alpakas wandern, Kajak fahren oder an Tastings teilnehmen. Das Erleben von Abenteuern und das Sammeln von außergewöhnlichen Erfahrungen steht also im Vordergrund."Abmoderationsvorschlag: Der Trend geht also ganz klar zum nachhaltigen Heimaturlaub voller toller Erlebnisse! Für alle die noch auf der Suche nach einem Ferien-Abenteuer sind: Unter jochen-schweizer.de finden Sie viele inspirierende Ideen!Pressekontakt:Floria SailerSenior PR & Communications Managerpresse@jochen-schweizer.deOriginal-Content von: Jochen Schweizer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43284/5546575