Die Lindenhofgruppe besetzt die Stelle des Chief Medical Officers (CMO) neu mit Frau Dr. med. Jeannine Nicole Hullin. Die Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin wird in dieser Funktion Mitglied der Geschäftsleitung und tritt per Januar 2024 die Nachfolge von Dr. med. Meinrad Lienert an. Frau Dr. Hullin kommt vom Spital Thun, wo sie seit 2013 für die operative und fachliche Leitung Medizin des Notfallzentrums verantwortlich ist.Der Verwaltungsrat hat an seiner vergangenen Sitzung Frau Dr. med. Jeannine Nicole Hullin zur neuen CMO gewählt. Die Lindenhofgruppe freut sich sehr, mit Frau Dr. Hullin eine erfahrene, versierte und fachlich breit abgestützte Persönlichkeit verpflichten zu können. In dieser wichtigen Geschäftsleitungsfunktion wird Frau Dr. Hullin eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung des medizinischen und standortspezifischen Leistungsportfolios übernehmen und die strategiekonforme Ausrichtung des Angebots sicherstellen. Zudem wird sie sich unter anderem aktiv an der Organisation der klinischen Prozesse beteiligen und die Schnittstelle zu den Leitungen der ärztlichen Weiterbildungsstätten bilden.Umfangreiche Führungserfahrung im SpitalbereichDurch ihren medizinischen Hintergrund als Internistin und ihre Erfahrung als Leiterin des interdisziplinären Notfallzentrums sowie Mitglied der Klinikleitung Medizin am Spital Thun verfügt sie über ein beachtliches und tiefgreifendes Verständnis der Bedürfnisse der Ärztinnen und Ärzte. Frau Dr. med. Jeannine Nicole Hullin absolvierte ihr Medizinstudium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und verfügt über einen Executive MBA der Privaten Hochschule Wirtschaft PHW Bern.Die Lindenhofgruppe sieht einer erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen und heisst Frau Dr. med. Jeannine Nicole Hullin bereits jetzt herzlich willkommen.Herr Dr. med. Meinrad Lienert, seit 2017 Chief Medical Officer und Mitglied der Geschäfts-leitung der Lindenhofgruppe, hat sich dazu entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen, und verlässt per Ende Juli 2023 die Lindenhofgruppe. In seiner Funktion als CMO hat er mit grossem Engagement und Erfolg die Entwicklung des Belegarztsystems der Spitalgruppe, insbesondere unter den ständig verschärften regulatorischen Bedingungen mitgeprägt. Dr. med. Meinrad Lienert verdient grossen Dank und Anerkennung seitens des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und der gesamten Ärzteschaft.LindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 154 000 Patientinnen und Patienten versorgt, davon rund 27 000 stationär. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Innere Medizin, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie/Gefässchirurgie, Onkologie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie, Nephrologie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2500 Mitarbeitende.