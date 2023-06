Leipzig (ots) -Es ist der erste Besuch eines französischen Präsidenten in Sachsen seit mehr als 20 Jahren: Wenn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am 4. Juli in den Freistaat kommt, ist der MDR mittendrin und berichtet unter anderem ab 19.50 Uhr mit einem "MDR extra".Hoher Besuch aus Frankreich: Der MDR ist am Dienstag, 4. Juli, vor Ort und begleitet Macron auf seiner Reise durch Sachsen. Der französische Präsident wird unter anderem im Rahmen eines europäischen Jugendfestes vor der Dresdner Frauenkirche eine Rede an die Jugend Europas halten sowie im ländlichen Raum und an Industriestandorten zu Gast sein.Begleitet wird Emmanuel Macron von Frank-Walter Steinmeier. Mit dem Bundespräsidenten wird MDR-Chefredakteurin Julia Krittian, die auch das "MDR extra" moderieren wird, ausführlich über das deutsch-französische Verhältnis sprechen.Auch im MDR SACHSENSPIEGEL sowie im Nachrichtenradio MDR AKTUELL wird der Besuch aus Frankreich Thema sein. MDR SACHSEN - Das Sachsenradio geht unter anderem dem französischen Einfluss auf die sächsische Kultur und Geschichte nach und wird in der Sondersendung "MDR SACHSEN - extra" zwischen 18.00 und 18.30 Uhr den Tag mit dem französischen Präsidenten zusammenfassen.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5546580