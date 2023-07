Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

Liebe Leserinnen und Leser,

die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen.

Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Aktie der Woche

Consolidated Uranium beginnt mit Explorationsarbeiten in ehemaliger Uranmine Tony M

Consolidated Uranium hat kürzlich den Beginn umfassender Arbeitsprogramme in der zu 100 % im Besitz von CUR befindlichen Mine Tony M im Südosten von Utah vermeldet. CUR hat ein Infill-Bohrprogramm mit bis zu 59 Bohrlöchern von der Oberfläche aus begonnen, das sich auf insgesamt ~38.000 Fuß beläuft, sowie ein Untertage-Probenentnahmeprogramm, das darauf abzielt, detaillierte Informationen über die Verteilung und die Gehalte der Vanadiummineralisierung sowohl aus dem Bohrprogramm als auch aus den Untertage-Probenentnahmeprogrammen zu sammeln, um letztendlich eine Vanadium-Mineralressource zu berechnen. Die Bohrungen könnten auch den zusätzlichen Vorteil haben, dass ein Teil der derzeit geschätzten "abgeleiteten" Mineralressourcen in die Kategorie "angezeigt" aufgewertet werden kann.

News: Consolidated Uranium beginnt mit den Bohrungen und der Wiedereröffnung des Untertagebaus in der Mine Tony M

Consolidated Uranium vermeldet Privatplatzierung für Premier American Uranium

Consolidated Uranium gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen bezüglich der Gründung und geplanten Ausgliederung von Premier American Uranium Inc. eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Investmenthändlern in Verbindung mit einer vollständig vermarkteten Privatplatzierung von mindestens 5.750.000 Zeichnungsscheinen von PUR zu einem Preis von 1,80 CA$ pro Zeichnungsschein für einen Bruttoerlös von mindestens 10.350.000 CA$ beschlossen hat. Die Vermittler haben eine Option, die bis zu 48 Stunden vor Abschluss des PUR-Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 833.334 zusätzliche Zeichnungsscheine zum Angebotspreis zu verkaufen und so einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 1.500.001 CA$ zu erzielen. Es wird erwartet, dass das PUR-Angebot Lead-Orders in Höhe von mindestens 2,0 Millionen CA$ von Mega Uranium Ltd. und von Fonds, bei denen Sachem Cove Partners der Komplementär ist, umfasst.

News: Consolidated Uranium kündigt Privatplatzierung für Premier American Uranium Inc. für einen Erlös von mindestens C$10,35 Millionen an

Kaufempfehlungen

Kaufempfehlung für Consolidated Uranium von Red Cloud Securities

Das Analystenhaus Red Cloud Securities veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Consolidated Uranium. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 5,00 CA$ aus.

Research-Report: Red Cloud Securities gibt Kaufempfehlung für Consolidated Uranium mit Kursziel 5 CAD

Kaufempfehlung für MAG Silver von der Scotiabank

Das Analystenhaus Scotiabank veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu MAG Silver. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 16,00 US$ aus.

Research-Report: Scotia Bank nimmt Research für MAG Silver wieder auf mit einem Kursziel von 16 USD

Unternehmensnews

Alpha Lithium äußert sich zu Aktionärsunterstützung

Alpha Lithium hat sich kürzlich zu den Rückmeldungen der Aktionäre geäußert, die im Zusammenhang, mit dem am 8. Juni 2023 angekündigten feindlichen Angebot für die Stammaktien von Alpha eingegangen sind, einschließlich des am 26. Juni 2023 veröffentlichten offenen Briefes von Alphas Großaktionär Kyle Stevenson. Der Verwaltungsrat hat einstimmig beschlossen, dass das feindliche Angebot nicht im besten Interesse des Unternehmens oder seiner derzeitigen Aktionäre ist.

News: Alpha Lithium kommentiert Unterstützung der Aktionäre

Aurania Resources erneuert Konzessionen

Aurania Resources gab vor kurzer Zeit bekannt, dass es den Prozess der Erneuerung bestimmter jährlicher Mineralkonzessionsanträge auf seinem Grundstück Vicus in Peru abgeschlossen hat. Das Unternehmen wählte Konzessionen aus, die ein höheres geologisches Potenzial aufweisen, wo das Antragsverfahren abgeschlossen und die meisten Konzessionen erteilt wurden. Insgesamt wurden vierundneunzig Konzessionen mit einer Fläche von 93.100 Hektar erneuert und mit einem bestehenden Kredit in Höhe von 277.689 US$ bezahlt, den das Unternehmen beim Instituto Geológico Minero y Metalúrgico hatte. Sechsunddreißig Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 35.600 Hektar wurden vom Unternehmen nicht verlängert.

News: Aurania erneuert ausgewählte Konzessionen in Peru & gewährt Aktienoptionen

Caledonia Mining zahlt Quartalsdividende

Caledonia Mining gab jüngst bekannt, dass das Board of Directors eine vierteljährliche Dividende von 14 US-Cents für jede Aktie des Unternehmens beschlossen hat. In den letzten 10 Jahren hat sich Caledonia den Ruf erworben, sein Wort zu halten und die Aktionäre durch Wachstum und Dividenden zu belohnen. In den letzten 18 Monaten hat sich die Form des Unternehmens stark verändert: es wurden drei neue Goldprojekte in Simbabwe erworben und die 12-MWac-Solaranlage in Betrieb genommen, die etwa ein Viertel des durchschnittlichen täglichen Strombedarfs von Blanket deckt.

News: Caledonia beschließt vierteljährliche Dividende

First Tin landet Neuentdeckung

First Tin konnte vor wenigen Tagen die Bestätigung seiner These vom "Zinngebiet" im Taronga-Distrikt bekanntgeben, wobei das erste Bohrloch auf dem Grundstück Tin Beetle 7 Meter mit 0,629 % Sn innerhalb eines breiteren Abschnitts mit 48 Metern mit 0,183 % Sn aus 2 Metern Tiefe ergab. Tin Beetle liegt 9 Kilometer von der Zinnlagerstätte Taronga von First Tin entfernt, die mit 23,2 Millionen Tonnen Zinn (0,16 % Sn) die fünftgrößten Zinnreserven der Welt (ITA-Ranking) aufweist. Tin Beetle scheint dabei ebenso wie Taronga von einer äußerst günstigen Oxid-Cassiterit-Metallurgie zu profitieren, die an der Oberfläche beginnt und daher potenziell im Tagebau abgebaut werden könnte.

News: Zinnentdeckung von Tin Beetle bestätigt das Potenzial des Taronga-Zinnprojekts als "Hub and Spoke'

Hannan Metals gibt Explorationsupdate

Hannan Metals gab vor wenigen Tagen ein Explorations-Update über die neue alkalische Kupfer-Gold-Porphyr-Entdeckung Sortilegio auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Valiente in Peru. Detaillierte Kartierungen bei Sortilegio haben eine ausgelaugte alkalische Kupfermineralisierung im Porphyrstil auf einer Fläche von 1800 mal 1000 Metern nachgewiesen. Die Genehmigung von Bohrungen auf den Projekten San Martin und Valiente in Peru schreitet voran.

News: Hannan berichtet über die Exploration im alkalischen Kupfer-Gold-Porphyr Sortilegio in Peru

IsoEnergy begleicht Zinszahlung mittels Aktien

IsoEnergy hat zugestimmt, einen Teil der fälligen Zinszahlungen an Queen's Road Capital Investment Ltd. zum 30. Juni 2023 in Stammaktien zu begleichen. Gemäß der unbesicherten Wandelschuldverschreibung vom 18. August 2020 zwischen QRC und dem Unternehmen (schuldet das Unternehmen QRC zum 30. Juni 2023 Zinsen in Höhe von 255.000 US$, wovon 74.999,52 US$ durch die Ausgabe von 34.722 Stammaktien des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 2,16 US$ beglichen werden. Gemäß der unbesicherten Wandelschuldverschreibung vom 6. Dezember 2022 zwischen QRC und dem Unternehmen schuldet das Unternehmen QRC zum 30. Juni 2023 Zinsen in Höhe von 200.000 US$, wovon 49.999,68 US$ durch die Ausgabe von 23.148 Stammaktien des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 2,16 US$ beglichen werden.

News: IsoEnergy meldet die Begleichung eines Teils der Zinszahlung durch Aktien

Osisko Gold Royalties kauft weitere Royalty

Osisko Gold Royalties meldete kürzlich, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb einer 1,0-prozentigen Kupfer-Nettoverhüttungsabgabe ("NSR", Net Smelter Return Royalty) und eine 3,0-prozentige Gold-NSR-Royalty von Hot Chili Limited für das Kupfer-Gold-Projekt Costa Fuego in Chile zu einem Gesamtpreis von 15,0 Millionen US$ in bar abgeschlossen hat. Costa Fuego ist eines der größten nicht entwickelten Kupferprojekte der Welt, das derzeit nicht von einem großen Bergbauunternehmen kontrolliert wird. Eine im März 2022 gemäß NI 43-101 aktualisierte globale Mineralressourcenschätzung enthielt eine angedeutete Ressource von 725 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,47 % Kupferäquivalent.

News: Osisko meldet eine Royalty-Transaktion mit Hot Chili auf dem Kupfer-Gold-Projekt Costa Fuego in Chile

Osisko Gold Royalties meldet Verbesserungen beim Gibraltar-Stream

Weiterhin vermeldete Osisko Gold Royalties, dass sein 75%iger Silber-Stream in Bezug auf die Kupfermine Gibraltar in British Columbia, Kanada, nachgebessert wurde. Osisko und Taseko haben den Silber-Stream nachgebessert, um Osiskos effektiven Stream-Anteil um 12,5 % auf 87,5 % zu erhöhen. Darüber hinaus haben Osisko und Taseko auch den Schwellenwert für die degressiven Silberlieferungen erweitert, um mit Tasekos kürzlich aktualisierter Mineralreservenschätzung für Gibraltar in Einklang zu stehen. Osisko wird Taseko eine Gegenleistung von insgesamt 10,25 Millionen US$ plus 50.000 CA$ pro Jahr für die folgenden drei Jahre zur Verfügung stellen, um die laufenden ESG-Initiativen bei Gibraltar zu unterstützen.

News: Osisko meldet Nachbesserung am Silber-Stream von Gibraltar

Osisko Gold Royalties erhält Interim-CEO

Osisko Gold Royalties gab weiterhin die Ernennung von Paul Martin, einer erfahrenen Bergbau-Führungskraft, zum Interims-CEO des Unternehmens sowie das Ausscheiden von President und Chief Executive Officer, Sandeep Singh, mit sofortiger Wirkung bekannt. Das Board of Directors von Osisko hat mit der Suche nach einem neuen dauerhaften President und Chief Executive Officer begonnen. Martin verfügt über beträchtliche Erfahrung in mehrbetrieblichen, international ausgerichteten Bergbauunternehmen. Seine Ernennung wird einen reibungslosen Übergang und die Kontinuität der bestehenden disziplinierten Strategie von Osisko gewährleisten, während das Board of Directors mit der Suche nach einem neuen President und Chief Executive Officer beginnt. Osisko gab zudem bekannt, dass Sean Roosen mit sofortiger Wirkung von seiner Rolle als Executive Chair of the Board auf den Posten des Non-Executive Chair of the Board wechseln wird.

News: Osisko gibt die Ernennung von Paul Martin zum Interims-CEO bekannt

Sibanye-Stillwater vermeldet Fortschritte bei Tochtergesellschaft

Sibanye-Stillwater vermeldete vor kurzem, dass seine Tochtergesellschaft New Century Resources Limited ihre bereits bestehenden Umweltanleihen und Handelsfazilitäten zu verbesserten Bedingungen umstrukturiert und eine neue Betriebskapitalfazilität bei der Citibank N.A. eingerichtet hat. Die umstrukturierten Fazilitäten werden Sicherheiten, einschließlich Bareinlagen, freigeben, die Finanzierungskosten senken und die betriebliche Flexibilität erhöhen. Der Prozess der vollständigen Integration der dekotierten New Century Resources Limited in Sibanye-Stillwater ist in vollem Gange, da das NCR-Geschäft zur Kostensenkung und Verbesserung der Effektivität umstrukturiert wird.

News: Mitteilung an die Aktionäre gemäß Abschnitt 45(5) des Companies Act

Southern Cross Gold landet Volltreffer

Mawson Gold gab jüngst die Ergebnisse von sechs Bohrlöchern bei Sunday Creek, Australien bekannt. Zu den Höhepunkten zählen 0,6 Meter mit 161,6 g/t Goldäquivalent (87,6 g/t Gold, 46,8 % Antimon), das in eine neue Ader westlich des Gebiets Rising Sun gebohrt wurde und auf die Aussichten und Möglichkeiten für weitere hochgradige Entdeckungen auf dem gesamten Projekt Sunday Creek hinweist, wobei ein Großteil des Kerngebiets bisher noch nicht bebohrt wurde. Sunday Creek ist zu 100 % im Besitz von Southern Cross Gold, einem an der ASX notierten Unternehmen, das zu 51 % im Besitz von Mawson ist.

News: Mawsons Tochterunternehmen SXG durchschneidet 0,6 m mit 161,6 g/t AuEq (87,6 g/t Au, 46,8 %Sb) aus einer neuen Ader, in Sunday Creek, Victoria, Australien

US Critical Metals beauftragt Bohrkampagne

US Critical Metals meldete jüngst, dass es mit Falcon Drilling, Inc. einen Vertrag über die Durchführung eines Diamantbohrexplorationsprogramms auf dem Lithiumgrundstück Clayton Ridge abgeschlossen hat. Das Programm wird voraussichtlich am oder um den 15. Juli, 2023 beginnen und die vollständigen Ergebnisse der Untersuchungen werden voraussichtlich im Herbst veröffentlicht werden. Falcon wurde beauftragt, etwa 2.000 Meter zu bohren.

News: USCM beauftragt Falcon Drilling für Bohrungen auf Clayton Ridge

Victoria Gold mit sprunghafter Goldförderung

Victoria Gold produzierte im zweiten Quartal 2023 45.568 Unzen Gold und im ersten Halbjahr 2023 83.188 Unzen Gold. Im zweiten Quartal 2023 setzte das Unternehmen damit die Rekordproduktion von Gold fort, die man im ersten Quartal erzielt hatte. Im ersten Halbjahr 2023 war die Goldproduktion entsprechend 47% höher als im ersten Halbjahr 2022.

News: Operative Highlights der Goldmine Eagle im zweiten Quartal u. ersten Halbjahr 2023

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis gemäß §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) zu bestehenden Interessenskonflikten der Swiss Resource Capital AG und der Autoren der Swiss Resource Capital AG:

Sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden. Es besteht somit ein Interessenskonflikt nach oben genannten Paragrafen. Ferner beabsichtigen sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG in naher Zukunft, sich von Aktienbeständen zu trennen und damit von steigenden Kursen und/oder erhöhter Liquidität der jeweiligen Aktie zu profitieren. Zudem behalten sich sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG vor, jederzeit Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden zu kaufen oder zu verkaufen, auch unabhängig von einer Berichterstattung in Publikationen der Swiss Resource Capital AG. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenskonflikt nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz).

Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die Swiss Resource Capital AG IR-Beratungsverträge (Übersetzungen, Organisieren von Roadshows, Unterstützung bei der Suche nach Investoren bei Kapitalerhöhungen etc.) mit, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen geschlossen hat und daraus ebenfalls Interessenskonflikte nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) bestehen.

Die Swiss Resource Capital AG sowie die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien an folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Werten oder beabsichtigen dies zu tun: Consolidated Uranium + Alpha Lithium + Aurania Resources + Caledonia Mining + Canada Nickel + First Tin + Fury Gold Mines + Hannan Metals + Heliostar Metals + Ion Energy + IsoEnergy + Labrador Uranium + MAG Silver + Mawson Gold + Millennial Potash + Osisko Gold Royalties + Revival Gold + Sierra Madre Gold and Silver + Sibanye-Stillwater + Southern Cross Gold + Targa Exploration + US Critical Metals + Victoria Gold.

Die Swiss Resource Capital AG hat mit folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen IR-Beratungsverträge geschlossen: Consolidated Uranium + Alpha Lithium + Aurania Resources + Caledonia Mining + Canada Nickel + First Tin + Fury Gold Mines + Hannan Metals + IsoEnergy + Labrador Uranium + MAG Silver + Mawson Gold + Millennial Potash + Osisko Gold Royalties + Sibanye-Stillwater + US Critical Metals + Victoria Gold.



Diese Publikation basiert auf den ausführlichen Risikohinweisen, Haftungsbeschränkungen und Disclaimern der Swiss Resource Capital AG, die hier eingesehen werden können:

Risikohinweis und Disclaimer SRC AG

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,BMG069741020,CA68827L1013,CA46500E1079,CA4105841064,JE00BF0XVB15,CA76151P1018,CA92625W5072,ZAE000259701,CA13515Q1037,CA5777891006,CA4620481099,CA36117T1003,CA42328Y1025,CA8263XP1041,CA21024C1014,CA02075X1033,CA50545P3097,AU0000215642,GB00BNR45554,CA90366H1010,CA87612L1004,CA60041F1018