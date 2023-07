Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Gläsernen Molkerei von der Emmi Gruppe und damit die dritte Akquisition im Jahr 2023 unterzeichnet. Hierbei müssen die Schweizer eine einmalige EBIT-Minderung von 38 Mio CHF verbuchen.Also ein typischer Carve-Out für Mutares wie gemacht: Entweder geringer Kaufpreis oder sogar Morgengabe für ein Verluste schreibendes Konzernteil, das "nur noch weg soll". Und damit die dritte "runde" Übernahme in einembisher überaus ereignisreichen Jahr für den Münchener Carve-Out-Spezialisten: Mutares hat bereits zuvor in 2023 ...

