Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Seit einigen Jahren sieht man immer häufiger Menschen, die so genannte Barfußschuhe tragen. Was sich hinter diesem besonderen Schuhwerk verbirgt, verrät Ihnen Petra Terdenge:Sprecherin: Ob jemand Barfußschuhe trägt oder ein herkömmliches Modell, ist von außen nicht unbedingt zu erkennen. Außer vielleicht die Barfußschuhe, wo jeder Zeh eine einzelne Nische hat wie bei einem Fingerhandschuh. Die Besonderheit liegt vor allem in der Sohle, sagt Matthias Schrag von der Apotheken Umschau:O-Ton Matthias Schrag 21 sec."Erst einmal kann man sagen, es gibt nicht den einen Barfußschuh, da gibt es mittlerweile ganz viele Modelle und Marken. Aber was eben alle Schuhe vereint, ist eine sehr dünne minimalistische Sohle, die aber gleichermaßen trotzdem noch vor Steinen oder spitzen Gegenständen schützt. Durch diese dünne Sohle soll das Barfußlaufen imitiert werden. Aber wichtig: die Barfuß-Situation wird nicht ganz ersetzt."Sprecherin: Barfußschuhe gelten als besonders gesund für die Fußmuskulatur, doch dazu gibt es kaum Studien. Sicher sind sich Orthopäden allerdings, dass das Laufen auf bloßen Füßen, also ganz ohne Schuhwerk, uns guttut, während herkömmliche Schuhe die Bewegungsfreiheit unserer Füße meist einschränken:O-Ton Matthias Schrag 23 sec."Unsere Füße werden im Alltag sehr vernachlässigt, wir tragen meistens zu enge Schuhe und dadurch verkümmert die Fußmuskulatur ein bisschen. Barfußschuhe können hier ansetzen und gerade diese Fußmuskulatur stärken. Besonders geeignet sind Barfußschuhe für Kinder, weil sich im Kindesalter die Fußmuskulatur und vor allem das Gehverhalten erst noch formt. Dadurch beugt man späteren Fehlstellungen vor."Sprecherin: Auch für Erwachsene sind Barfußschuhe geeignet, sofern keine Fußbeschwerden bestehen.O-Ton Matthias Schrag 11 sec."Man sollte auf jeden Fall langsam und behutsam umsteigen, erst einmal kleinere Strecken barfuß laufen. Wer vorsichtig sein sollte, sind Menschen mit Diabetes oder Fußfehlstellungen oder Menschen, die schon länger Einlagen tragen."Abmoderation: Es gibt ein paar einfache Tipps, um Barfußlaufen und Fußgymnastik in unseren Alltag zu integrieren, schreibt die Apotheken Umschau. Zum Beispiel kann man beim Zähneputzen oder beim Fernsehgucken kontrolliert und leise auf den Zehenspitzen laufen, den Einbeinstand üben oder auf den Fersen gehen.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de