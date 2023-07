DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 10. Juli

=== *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Mai 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli 11:00 DE/EZB, Mitteilung zum Neuentwurf von Euro-Banknoten 11:30 DE/Regierungs-PK 16:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede beim Brookings Institution Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy 17:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Mester (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede beim UC San Diego Economics Roundtable 18:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Veranstaltung der Cobb Chamber of Commerce Marquee ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

July 10, 2023

