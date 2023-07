FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte die neue Woche ohne Bewegung beginnen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 15 604 Punkten und damit quasi unverändert. Seine Stabilisierung, die am Ende einer sehr schwachen Vorwoche auf dem tiefsten Niveau seit Ende März begann, setzt sich damit ohne einen klaren Erholungsansatz fort. Fast dreieinhalb Prozent hatte der Leitindex letztlich in der Vorwochenbilanz verloren.

Die US-Börsen hatten am Freitag nach dem Handelsschluss keine größeren Impulse mehr geliefert und dies gilt am Morgen auch für den Handel in Asien. "Die Anleger haben zum Monatsanfang eine Reihe von Wirtschaftsdaten verdaut, die offenbar das Vertrauen gestärkt haben, dass die US-Wirtschaft auf einem soliden Fundament steht und die Zinsen folglich länger höher bleiben könnten", fasste Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management das Geschehen der vergangenen Tage zusammen.

Was bleibt, ist die Sorge der Anleger vor einer möglichen "Sommerkorrektur" nach dem bislang starken Jahresverlauf, wie der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets am Freitag sagte. Experten lenken die Aufmerksamkeit nun auf die US-Verbraucherpreise am Mittwoch und die Berichtssaison zum zweiten Quartal, die zum Wochenende hin in den USA eingeläutet wird./tih/stk