DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Der Dax dürfte die neue Woche ohne Bewegung beginnen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 15 604 Punkten und damit quasi unverändert. Seine Stabilisierung, die am Ende einer sehr schwachen Vorwoche auf dem tiefsten Niveau seit Ende März begann, setzt sich damit ohne einen klaren Erholungsansatz fort. Fast dreieinhalb Prozent hatte der Leitindex letztlich in der Vorwochenbilanz verloren. Die US-Börsen hatten am Freitag nach dem Handelsschluss keine größeren Impulse mehr geliefert und dies gilt am Morgen auch für den Handel in Asien. "Die Anleger haben zum Monatsanfang eine Reihe von Wirtschaftsdaten verdaut, die offenbar das Vertrauen gestärkt haben, dass die US-Wirtschaft auf einem soliden Fundament steht und die Zinsen folglich länger höher bleiben könnten", fasste Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management das Geschehen der vergangenen Tage zusammen.

USA: - VERLUSTE - Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für Juni hat am Freitag die US-Börsen nicht anschieben können. Er hielt zwar Positives wie Negatives für die Investoren parat, im späten Handel setzten sich aber die Pessimisten durch: Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,55 Prozent auf 33 734,88 Punkte. Die erste Börsenwoche im Juli ist für den Dow mit einem Verlust von rund zwei Prozent trist ausgefallen. Die Nachrichtenlage war gemischt: Zwar ist die Beschäftigung in den USA im Juni etwas weniger stark gestiegen als erwartet, was nach sehr starken Daten zur Beschäftigung in der Privatwirtschaft vom Vortag als eine positive Überraschung gelten konnte. Gleichzeitig haben die Stundenlöhne aber stärker zugelegt als angenommen. Letzteres spricht eher für eine weiterhin restriktive Geldpolitik der US-Notenbank Fed, um die Inflation im Zaum zu halten. Der marktbreite S&P 500 beendete den letzten Handelstag der Woche mit einem Minus von 0,29 Prozent auf 4398,95 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,35 Prozent auf 15 036,85 Punkte nach unten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Montag keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan leicht nach unten ging, zogen die Kurse in China und Hongkong größtenteils an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor im späten Handel 0,10 Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, zog dagegen zuletzt um 0,3 Prozent an. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann im dortigen Nachmittagshandel rund ein halbes Prozent.



DAX 15603,40 0,48%

XDAX 15632,89 0,53%

EuroSTOXX 50 4236,60 0,32%

Stoxx50 3855,63 -0,32%



DJIA 33734,88 -0,55%

S&P 500 4398,95 -0,29%

NASDAQ 100 15036,85 -0,35%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 130,89 -0,11% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,0954 -0,14%

USD/Yen 142,86 0,52%

Euro/Yen 156,50 0,39%



°



ROHÖL:





Brent 78,01 -0,46 USD WTI 73,38 -0,48 USD °



