Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) meldete letzte Woche die Übernahme der defizitären Gläsernen Molkerei von der Emmi Gruppe und schlug 0,75 EUR als Performanceteil der damit insgesamt in Höhe von 1,75 EUR vorgeschlagenen Dividende für 2022. Und als ob das nicht genug für eine Woche wäre, gab es am Samstag die Meldung über eine weitere Übernahme. Bereits Nummer 4 in diesem Jahr. Und dabei hat Mutares schon davor in 2023 ein beachtliches Tempo vorgelegt - neben dem bereits 5. Exit gab es 3 Übernahmen, eine kurz vor Abschluss stehende weitere Übernahme, Strukturierung von zwei neuen ...

