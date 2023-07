Die Deutsche Bank versucht, die fehlenden Erträge im Investmentbanking an anderer Stelle zu kompensieren. Dabei spielt der Zahlungsverkehr eine gewichtige Rolle. Jüngst hatten der DAX-Konzern erklärt, dass man weiterhin auf die bewährte Girocard setzt (DER AKTIONÄR berichtete). Nun erhält der Branchenprimus in diesem Segment ein top Mandat. Die Deutsche Bank darf ab Mitte 2025 nämlich die wohl hierzulande bekannteste Kreditkarte mit Bonus-Funktion, die "Lufthansa Miles & More Credit Card", ausgegeben, ...

