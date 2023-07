Die Bayer-Aktie ist am Montag wegen Fantasie rund um die Agrarsparte gefragt. Allerdings fiel das Plus mit 2,5 Prozent im frühen Montagshandel weniger deutlich aus als noch am Freitagabend, als ein Bericht über eine mögliche Abspaltung von Crop Science für ein nachbörsliches Spitzenplus von etwa fünf Prozent gesorgt hatte. In einem Bericht der "Platow Börse" hatte es geheißen, dass Konzernchef Bill ...

Den vollständigen Artikel lesen ...