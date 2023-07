Der DAX startet heute verhalten in die neue Börsenwoche und rutscht zwischenzeitlich unter 15.600 Punkte. Nachdem die US-Arbeitsmarktdaten moderat ausfielen - zu starke Zahlen könnten die Federal Reserve zu weiteren Zinsanhebungen animieren - stabilisierte sich er deutsche Markt zum Handelsende etwas. In dieser Woche stehen die US-Verbraucherpreise am Mittwoch im Fokus. Beilud en deutschen Einzelwerten fällt Bayer aus der Reihe, im positiven Sinn. Freitag, nach Börsenschluss, kamen Gerüchte um eine ...

