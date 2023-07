DJ MARKT USA/Konjunktursorgen bremsen Wall Street

Zum Start in die neue Woche zeichnen sich an den US-Börsen kleine Verluste ab. Marktteilnehmer machen Konjunktursorgen für die Zurückhaltung der Anleger verantwortlich. Sie verweisen auf die "deflationäre Tendenz" der am Montag veröffentlichten chinesischen Erzeugerpreise. Diese hätten einerseits Befürchtungen genährt, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft ins Stocken geraten könnte, aber auch Hoffnungen geweckt, dass Peking mit geeigneten Maßnahmen gegensteuern werde.

Auch in den USA werden in der laufenden Woche Inflationsdaten veröffentlicht. Sie dürften auf Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank abgeklopft werden. Die jüngsten Konjunkturdaten, zuletzt die Arbeitsmarktdaten am Freitag, hatten gezeigt, dass die US-Wirtschaft nach wie vor robust ist. Am Markt geht man daher davon aus, dass die Federal Reserve im Juli die Zinsen weiter anheben wird, nachdem sie im Juni eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus eingelegt und den Leitzins konstant gehalten hatte.

In den Blick rückt allmählich auch die Bilanzsaison zum zweiten Quartal, die in den kommenden Tagen und Wochen Fahrt aufnehmen wird.

Aktien von Nanobiotix machen im vorbörslichen Handel einen Satz von 53 Prozent. Das Biotech-Unternehmen hat eine Lizenz- und Entwicklungspartnerschaft mit Johnson & Johnson vereinbart.

July 10, 2023 06:31 ET (10:31 GMT)

