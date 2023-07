Der DAX kann die Erholung vom Freitag nach dem Kursrutsch der Vortage auch am heutigen Montag weiter fortsetzen. Nachdem der DAX am Freitag noch bei 15.603 Punkten aus dem Handel gegangen war, zeigt sich der DAX am heutigen Montag im Bereich von 15.670 Punkten höher. Damit nimmt der DAX Kurs auf die erste wichtige Widerstandsmarke von 15.700 Punkten. Gelingt dem DAX ein Durchbruch über den Widerstand bei 15.700 Punkten, wäre mit einem weiteren Kursanstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...