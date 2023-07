DJ PTA-News: Solutiance AG: Weiterhin starkes Wachstum im Auftragseingang

Potsdam (pta/10.07.2023/14:22) - * AE gesamt H1 2.735 TEUR +62% zu Vorjahr * AE Dachmanagement H1 2.132 TEUR + 62% zu Vorjahr * AE Betreiberpflichten-Controlling H1 598 TEUR + 64% zu Vorjahr

Die Solutiance AG, Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, setzt ihren Wachstumskurs trotz der angespannten Situation in der Immobilienbranche ungemindert fort. Im ersten Halbjahr konnte ein Auftragseingang von 2.735 TEUR erreicht werden. Dies entspricht einem Wachstum von +62% gegenüber dem ersten Halbjahr des vorherigen Geschäftsjahres (1.689 TEUR). Dabei entfielen 1.200 TEUR auf das zweite Quartal des Jahres.

Das beauftragte Volumen im Bereich Dachmanagement 4.0 im ersten Halbjahr lag mit 2.132 TEUR um 62% höher als im ersten Halbjahr des Vorjahres (1.319 TEUR). Auch der Auftragseingang für das Betreiberpflichten-Controlling entwickelte sich weiterhin dynamisch. Insgesamt wurden hier im ersten Halbjahr Aufträge mit einem Volumen von 598 TEUR vergeben, was einem Wachstum von 64% gegenüber dem Vorjahreshalbjahr entspricht (364 TEUR).

Dazu CRO Uwe Brodtmann: "Obwohl die Situation in der Immobilienbranche gerade angespannt ist, konnten wir im ersten Halbjahr 2023 wieder ein erfreuliches Wachstum im Auftragseingang erzielen. Im Hinblick auf unser Ziel von 6.500 TEUR im Auftragseingang für 2023 sehen wir uns damit auf einem guten Weg."

Jonas Enderlein, CEO der Solutiance AG ergänzt: "Auch in diesem Quartal konnten wir unseren Erfolgskurs bei der Erschließung des Immobilienmarktes erfolgreich fortsetzen. Dass es einen großen Bedarf für unser Smartsourcing gibt, haben wir nun viele Quartale in Folge gezeigt. Jetzt heißt es ,umsetzen', um die Umsatz- und Ergebnisziele des Jahres zu erreichen! Dafür stehen wir auch mit unseren Partnerunternehmen in enger Abstimmung. Da wir unsere internen Prozesse nach wie vor immer weiter automatisieren, bleibt unser Headcount dabei annähernd konstant."

