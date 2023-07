Die in München ansässige KATEK SE übernimmt 100 Prozent der Anteile an Nextek mit Sitz in Madison AL, USA. Alle behördlich erforderlichen Genehmigungen wurden erteilt, die Akquisition ist hiermit formal abgeschlossen. Die Akquisition erweitert dabei nicht nur KATEKs Standortpräsenz in Nordamerika, sondern verstärkt auch die Branchenpräsenz in den stark wachsenden Bereichen Homeland Security & Defense, Medizintechnik, Energy, Highend Industrial sowie den für KATEK neuen Bereich Aerospace. Mit rund 160 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 43 Millionen US Dollar im Jahr 2022 ist Nextek Spitzenreiter ...

