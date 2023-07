Seitwärtstrendfortsetzung im S&P 500 - mit diesem Index-Inliner-Optionsschein profitieren Sie davon!

Thomas Bopp,

HypoVereinsbank onemarkets

Die US-Notenbank FED hat zuletzt eine Pause bei den Zinserhöhungen eingelegt. Dennoch lässt das Protokoll der vergangenen Notenbanksitzung darauf schließen, dass die Leitzinsen weiter nach oben gehen werden. Das wirft die Frage auf, wie sich der breite US-Index S&P 500® verhalten wird?

Werfen wir direkt einen Blick auf den Tageschart des US-Index S&P 500®, der wie der Name bereits andeutet aus 500 US-Aktien berechnet wird. Seit Wochen steigt dieser Index. Die ausgeprägte Widerstandszone zwischen 4.490 und 4.623 Punkten wurde bisher nicht angesteuert. Dennoch, das maximale Aufwärtspotenzial könnte abgearbeitet sein.

Abbildung 1 zeigt zwar eine steigende 200-Tage-Linie in Blau, aber auch eine Überhitzung, die zur Ausbildung eines Doppeltop geführt hat. Der Verkaufsdruck könnte bei Unterschreitung der Marke von 4.340 Punkten ansteigen, was wiederum im Index zu weiteren Kursrückgängen bis zur blauen Durchschnittslinie bei 4.012 Zählern führen würde. Genau dort bei 4.000 Punkten befindet sich auf die Mitte des hier vorgeschlagenen Inliner-Anlageinstruments.

Abbildung 1 - Amerikanischer Aktienindex S&P 500® (Price Return) im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 10.07.2018 bis 07.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Ein S&P-500-Inliner-Optionsschein ist am teuersten, wenn sich der Index dem mittigen Bereich zwischen den beiden Barrieren annähert. Der in diesem Beitrag von mir vorgeschlagene Optionsschein hat eine untere Barriere bei 3.201 Punkten sowie eine obere Barriere bei 4.800 Punkten. Das entspricht einer Spanne von 1.600 Zählern, sodass bei genau 4.000 Punkten die Inliner-Mitte liegt.

Aktuell kostet der Schein etwas mehr als 7,80 Euro. Sollte der US-Index sich langsam auf den Weg in Richtung Süden machen, könnte der Schein bis in den Bereich über neun Euro ansteigen. Jedoch gilt: Selbst wenn dieser Fall nicht eintreten und der Index auf dem aktuell luftigen Kursniveau verbleiben sollte, legt der Optionsschein dezent zu.

Dieser Index-Inliner-Optionsschein hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2023. Die untere Barriere liegt unter der in Hellgrün eingezeichneten Unterstützungszone, die zwischen 3.465 und 3.696 Punkten verläuft. Gleichermaßen befindet sich diese Barriere auch unter der steigenden 200-Tage-Linie, die aktuell bei rund 4.012 Punkten berechnet wird. Die obere Barriere des Inliner-Optionsscheins ist bei 4.800 Punkten zu verorten und liegt somit über dem 2022er-Hoch sowie über der hellroten Widerstandszone, die sich von 4.490 bis 4.623 Punkten erstreckt. All das sind wichtige Kursmarken, die weiteren Kursgewinnen bzw. Kursverlusten im Weg stehen.

Bewegt sich der Index demnach zwischen der Unterstützungszone und dem hellroten Widerstandsbereich hin und her, können Sie Geld verdienen. Für den vorgeschlagenen Inliner-Optionsschein werden zum Ende der Laufzeit zehn Euro pro Schein ausgezahlt, wenn der S&P 500 während des gültigen Zeitrahmen des Inliner-Optionsscheins zu keinem Zeitpunkt eine der beiden Knock-Out-Barrieren berührt hat. In der obigen Fünf-Jahres-Grafik sind sowohl die untere als auch die obere Barriere als waagerechte, rote Linien eingefügt. Der Abrechnungstag ist als vertikaler, blau gepunkteter Strich eingetragen.

Bei einem Kauf des Inliner-Optionsscheins mit der WKN HC681J (ISIN DE000HC681J8) zum aktuellen Kurs ergibt sich ein Gewinnpotenzial von fast 30 %, sofern das Szenario einer Seitwärtstendenz aufgeht und es zu keinem Knock-Out-Ereignis kommt.

Eine Glattstellung empfiehlt sich, wenn der US-Index für zwei Tage am Stück oberhalb der hellroten bzw. unterhalb der hellgrünen Zone aus dem Handel geht.

Inline-Optionsschein auf den amerikanischen Aktienindex S&P 500 für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung

Basiswert WKN Briefkurs in EUR Untere/Obere Barriere in EUR

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

S&P 500® (Price Return) HC681J 7,80 3.400/4.800 15.12.2023 10,00

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand:10.07.2023; 09:45 Uhr

Weitere Produkte auf den S&P 500® (Price Return) finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Seitwärtstrendfortsetzung im S&P 500 - mit diesem Index-Inliner-Optionsschein profitieren Sie davon! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).