Nun ist es endgültig: Deep South Resources hat die Haib Copper Lizenz in Namibia endgültig zurückerhalten. Die 2021 zwangsweise eingestellten Explorationsarbeiten sollen in Kürze wieder aufgenommen werden.Der kanadische Kupferexplorer Deep-South Resources Inc. (TSX-V: DSM; Frankfurt: DSD; WKN: A2DGWF; ISIN CA24378W1032) hat zum Wochenauftakt über die endgültige Erneuerung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...