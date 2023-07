COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau' zur Abnehmspritze:

"Nach Angaben der Deutschen Adipositas-Gesellschaft (DAG) liegen die Kosten für direkte medizinische Behandlung von krankhaftem Übergewicht bei 29 Milliarden Euro im Jahr. Die indirekten, nicht ganz so hart zu ermittelnden Kosten etwa für Produktivitätsverlust, Frühverrentung, Arbeitsunfähigkeit sowie der allgemeine Verlust von Lebensqualität schätzt die DAG auf jährlich 34 Milliarden Euro. Es liegt also nahe, die Abnehmspritze so schnell wie möglich in den Leistungskatalog der Krankenkassen aufzunehmen, manch ein Mediziner bescheinigt ihr die beste Wirkung gegen Übergewicht - nach der chirurgischen Verkleinerung des Magens. Allerdings kommt sie ohne die Risiken des Eingriffs aus. Die Nebenwirkungen gelten als beherrschbar."/yyzz/DP/he