VILNIUS (dpa-AFX) - Mit Beratungen über die weitere Unterstützung der Ukraine und den Ausbau der Abschreckung und Verteidigung gegen Russland beginnt an diesem Dienstag ein zweitägiger Nato-Gipfel in Litauen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will, dass von dem Spitzentreffen ein klares Signal an Russlands Präsident Wladimir Putin ausgeht. Dieser muss nach Auffassung des Norwegers einsehen, dass der Krieg gegen die Ukraine zum Scheitern verurteilt ist und jede Aggression gegen einen Nato-Staat eine entschlossene Reaktion des gesamten Bündnisses zur Folge hätte.

Insbesondere auf den Wunsch der USA hin soll es zudem auch Gespräche über den weiteren Umgang mit China gehen. In Washington wird die Politik Pekings zunehmend auch als Sicherheitsgefahr gesehen.

Zu dem Treffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius werden neben Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden und den anderen Staats- und Regierungschefs der 31 Nato-Staaten auch zahlreiche Gäste erwartet. Einer von ihnen ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Mit ihm soll am Mittwoch über eine noch engere Zusammenarbeit beraten werden. Thema dürfte zudem die Nato-Beitrittshoffnungen der Ukraine sein. Selenskyj wünscht sich eine konkrete Einladung für sein Land, dürfte diese aber wegen des Widerstandes von Ländern wie Deutschland und den USA erst einmal nicht bekommen./aha/DP/jha