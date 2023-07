WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Juni in Deutschland wieder beschleunigt. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes kletterten die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,4 Prozent. Zuvor hatte sich die Inflation drei Monate in Folge abgeschwächt. Im Mai lag die Jahresteuerungsrate noch bei 6,1 Prozent. Die endgültigen Juni-Ergebnisse und deren Details veröffentlichen die Statistiker an diesem Dienstag (0800).

Volkswirte sehen in dem aktuellen Anstieg in erster Linie ein vorübergehendes Phänomen aufgrund eines Sondereffekts. Vor einem Jahr dämpften das auf drei Monate befristete 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt zeitweise den Anstieg der Verbraucherpreise. Dieser Effekt entfällt in diesem Jahr.

Im Juni belasteten den vorläufigen Daten zufolge erneut deutlich gestiegene Nahrungsmittelpreise (plus 13,7 Prozent) die Budgets der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Energiepreise, die ein Jahr zuvor aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine steil angestiegen waren, legten mit 3,0 Prozent dagegen unterdurchschnittlich zu.

Die seit Monaten hohe Teuerung ist eine Belastung für Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie zehrt an ihrer Kaufkraft, die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten./mar/DP/jha