EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex SE: Die Nordex Group sichert sich weitere 363 MW im Mittelmeerraum



11.07.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Nordex Group sichert sich weitere 363 MW im Mittelmeerraum Hamburg, 11. Juli 2023. Zum Ende des zweiten Quartals hat die Nordex Group weitere Aufträge für mehrere Windparks im Mittelmeerraum erhalten.



In Spanien wird die Gruppe Anlagen mit einer Gesamtleistung von 149 MW für zwei Windparks liefern. Die Errichtung soll im Frühjahr und Sommer nächsten Jahres beginnen.



Nach dem Markteintritt in Serbien mit einem Auftrag über 105 MW im Jahr 2022 hat die Nordex Group einen weiteren Großauftrag für einen 95-MW-Windpark in der Region erhalten. Die Installation der Delta4000-Turbinen soll im Jahr 2024 beginnen.



Zusätzliche Aufträge in Frankreich, Italien und Portugal mit einer Gesamtkapazität von rund 119 MW, die in den letzten Tagen des Quartals eingegangen sind, vervollständigen den erfolgreichen Auftragseingang des Unternehmens in den Mittelmeer-Märkten.



"Wir sehen weiterhin eine hohe Nachfrage in mehreren Märkten in Europa", freut sich Patxi Landa, Chief Sales Officer der Nordex Group, über die jüngsten Aufträge. "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere bereits hervorragende Position in dieser wichtigen Region weiter ausbauen können."

Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presseanfragen:

Nordex SE

Antje Eckert

Telefon: +49 (0) 174 6833 920

E-Mail: aeckert@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren:

Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 (0) 152 0902 4029

E-Mail: fzander@nordex-online.com



11.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com