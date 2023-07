DJ PTA-Adhoc: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom beschließt Veräußerung eigener Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/12.07.2023/12:35) - Die Geschäftsführung der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA hat heute beschlossen von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien in den nächsten Monaten kursschonend über die regulierten Märkte zu veräußern.

Die Aktien waren 2007/08 im Rahmen des von der Hauptversammlung am 14. Juni 2007 genehmigten Aktienrückkaufprogramms erworben worden.

Die Aktien werden nicht mehr im Sinne der ursprünglichen Ermächtigung benötigt. Der Erlös aus der Veräußerung der eigenen Aktien soll der Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft dienen.

Aussender: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Adresse: Gabelsbergerstraße 4, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Julia Keck, Investor Relations Tel.: +49 89 93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de Website: www.norcom.de

ISIN(s): DE000A12UP37 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

