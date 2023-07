MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Münchner Wirecard-Prozess will die Verteidigung des früheren Vorstandsvorsitzenden Markus Braun am Donnerstag neue Beweisanträge vorlegen. Deren Inhalt machte Brauns Verteidiger Alfred Dierlamm vorab nicht publik. Doch wird ein neuerlicher Anlauf erwartet, das Gericht von der Unschuld des seit drei Jahren in Untersuchungshaft sitzenden österreichischen Managers zu überzeugen.

Der Prozess um den Kollaps des einstigen Dax -Konzerns läuft seit sieben Monaten, mittlerweile ist gut die Hälfte der bisher angesetzten 100 Prozesstage absolviert. Im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte sind Braun und zwei weitere frühere Wirecard-Manager wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs angeklagt. Laut Anklage sollen sie seit 2015 die Wirecard-Bilanzen gefälscht und kreditgebende Banken um 3,1 Milliarden Euro geschädigt haben. Braun hat Mitwissen oder gar Mitschuld bisher vehement bestritten./cho/DP/jha