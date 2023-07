DJ Flughafen Frankfurt auch im Juni mit steigenden Fluggastzahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erholung des Luftfahrtverkehrs am Frankfurter Flughafen von der Corona-Pandemie hat sich auch im Juni stabil fortgesetzt. Rund 5,6 Millionen Fluggäste nutzen den Rhein-Main-Hub im vergangenen Monat, ein Plus von 11,3 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2022. Erstmals nach Ausbruch der Corona-Pandemie überstieg das Tagesaufkommen an drei Tagen 200.000 Fluggäste, erklärte der Flughafenbetreiber Fraport. Von den Passagierzahlen im Juni 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 15,6 Prozent entfernt.

Das Cargo-Aufkommen blieb aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung rückläufig und lag mit 160.047 Tonnen um 4,6 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 8,4 Prozent auf 38.885 Starts und Landungen.

Mehr Reisende verzeichnete Fraport auch bei seinen Auslandsflughäfen: Das Passagieraufkommen des slowenischen Airports Ljubljana nahm um 25,5 Prozent zu, das der 14 griechischen Regionalflughäfen um 13,7 Prozent, während der Flughafen Antalya 15,9 Prozent mehr Passagiere abfertigte.

