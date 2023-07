DJ FSB ändert nach Bankenpleiten Arbeitsprogramm

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Financial Stability Board (FSB) hat nach der Pleite von Banken in den USA und der Schweiz sein Arbeitsprogramm geändert. Wie das Gremium mitteilte, legt es einen neuen Schwerpunkt nun auf die Wechselwirkungen zwischen Zins- und Liquiditätsrisiko im gesamten Finanzsystem, die Rolle von Technologie und sozialen Medien bei Einlageabzügen und auf die Lehren, die aus den jüngsten Ereignissen für den internationalen Rahmen zur Abwicklung von Banken zu ziehen sind. "Die Arbeit wird zu neuen Erkenntnissen sowohl für Banken als auch für Nicht-Banken führen", kündigte das Gremium an.

Die Aussichten für das globale Finanzsystem sind laut FSB weiterhin schwierig. "Da die meisten großen Volkswirtschaften wegen anhaltender Inflationssorgen das Niedrigzinsumfeld hinter sich gelassen haben, ist die Aussicht auf ein gedämpfteres Wirtschaftswachstum und weitere Ausbrüche von Finanzmarktvolatilität groß", warnt der FSB.

Am Montag will der FSB seine regulatorischen Leitlinien für den Umgang mit Krypto-Asset- und -Märkten sowie Stable Coins vorstellen.

