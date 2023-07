Agrana präsentiert auf der Lebensmittelfachmesse IFT FIRST Expo in Chicago (16. - 19. Juli 2023, Stand S2249) Neues aus seinem Produktsortiment im Fruchtzubereitungs- sowie im Bio-Stärke-Bereich. "Entsprechend den Marktentwicklungen in den USA stellen wir auf der diesjährigen Messe Speiseeis-Neuheiten und - teils vegane - Bio-Konzepte in den Fokus. Der US-Markt bietet uns nicht nur aufgrund unseres vielfältigen Portfolios bei Fruchtzubereitungen, sondern auch durch unsere führende Rolle bei Bio-Stärken und GVO-freien Stärken breite Absatzchancen", so CEO Markus Mühleisen. Speiseeis ist ein sehr dynamischer Markt: Konsumentinnen und Konsumenten in den USA gaben laut Mintel 2022 rund 16 Mrd. Euro für Eis aus, um 7 Prozent mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...