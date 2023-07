Bern (ots) -Auch dieses Jahr heisst es wieder: Eintauchen in die Welt der Schweizer Naturparks. Die Dokumentationsreihe "Rendez-vous im Park" geht in die zweite Runde. Zusammen mit einem Moderationstrio aus drei Sprachregionen geht es in fünf Schweizer Naturparks. Die Serie wird ab dem 21. August auf SRF 1, dem 17. Juli auf RTS 1 und dem 16. Juli auf RSI LA1 zu sehen sein. Zu einem späteren Zeitpunkt ist sie zudem auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar.In der nationalen SRG-Produktion "Rendez-vous im Park" werden erneut fünf Naturparks von nationaler Bedeutung erkundet. Mit den Moderator:innen aus drei unterschiedlichen Sprachregionen, Olivia Röllin (SRF), Alain Orange (RTS) und Christian Bernasconi (RSI), wird die Vielfalt der Kulturen und Sprachregionen sichtbar gemacht. Von Fribourg über Schaffhausen bis ins Val Müstair geht es hinaus in die Natur und rein ins Abenteuer. Auf der Entdeckungsreise werden die natürlichen, historischen und kulturellen Schönheiten der Parks unter die Lupe genommen, mit Protagonist:innen der Parks gesprochen und schwerpunktmässig die nachhaltige Entwicklung thematisiert.Die Ausstrahlung der fünfteiligen Dokumentationsreihe à 45 Minuten findet wöchentlich statt:- Ab Sonntag, dem 21. August, jeweils um 23.00 Uhr auf SRF 1 (Wiederholung ab Sonntag, 27. August um 16.00 Uhr).- Ab Montag, dem 17. Juli, jeweils um 20.10 Uhr auf RTS 1- Ab Sonntag, dem 16. Juli, jeweils um 18.10 Uhr auf RSI LA 1Gestartet wird im "Parc régional Gruyére Pays-d'Enhaut" gefolgt vom "Regionalen Naturpark Schaffhausen", dem "Naturpark Pfyn-Finges", dem "Parc Jura vaudois" und als letzter Stopp folgt der "Parc Biosfera Val Müstair". Die gesamte Reihe ist zu einem späteren Zeitpunkt auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSREdi Estermannmedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100909455